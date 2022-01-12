先蓋毯子還是棉被？一堆人蓋錯 專家教「正確順序」暖爆
這幾天強烈大陸冷氣團來襲，尤其今（12）日幾乎全台民眾都冷得十分有感，晚上睡覺只蓋一件被子依稀「空虛寂寞覺得冷」，不少人會同時搬出毯子、被子，就怕少一件就冷到骨子裡去。不過一般人直覺毯子毛茸茸較舒服，被子接觸肌膚相較之下冷冰冰，所以總習慣先蓋毯子，外層再蓋棉被，沒想到這麼多年真的徹底蓋錯。東妮寢飾行銷經理王佳慧表示，正確的做法，應該把毯子蓋在最外面，才能加強人體跟棉被中間的貼合度，鎖住溫度提高保暖效率。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-12 14:21:50
寒冷冬夜一件被子蓋不夠，不少民眾同時出動四季毯和棉被，毯子毛茸茸的材質相對舒服，因此一般人都習慣先蓋薄毯，外面再蓋上棉被，其實順序錯誤。東妮寢飾行銷經理王佳慧指出，最佳蓋法建議毯子在最外面，才能加強人體和棉被中間的貼合度。
人體本身會散熱，蓋棉被是為了製造熱能，蓬鬆的棉被就像保暖空氣層。而最外層的毛毯，除了增加被子與人體之間的貼合度，不透氣的毯子也像保護層，阻隔掉外頭的冷空氣。加強終極版則是常見的「三明治蓋法」，除了先蓋被子、最後蓋毯子之外，在床上另外再鋪一件毯子或保暖墊做底，上下夾攻有如三明治，冬眠時很難被冷醒。
王佳慧補充，若是怕冷的民眾，可選擇天然纖維被，包括羽絨被、羊毛被、蠶絲被這類寢具。至於現在很流行可機洗的化纖被，則能選擇特殊纖維結構，像是強調七孔纖維的冬被，透氣度更好，相對來說更蓬鬆保暖。此外，家事達人陳映如也提到同樣蓋法，若想加強保溫效果，先蓋蓬鬆的棉被，形成保暖空氣層，棉被上方再加蓋毛毯，阻絕冷空氣。因此習慣先蓋毯子的人，不如換個順序試試看。