遭經濟制裁、在野質疑 立陶宛外長：以台灣為名不是錯誤
立陶宛與台灣互設代表處、增進關係後，引來中國不滿並施以外交、經貿制裁，當地媒體報導，立陶宛總統瑙塞達 （Gitanas Nauseda）受訪稱以台之名設處是個錯誤，而外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則透過臉書反駁，讓台灣人以「台灣」為名被稱呼，這完全正常而非錯誤，更不違背立陶宛任何國際協定。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-12 12:39:52
立陶宛總統瑙塞達受當地媒體採訪表示，他不認為台灣開設代表處有錯，但是代表處名稱並沒有徵詢過他的意見，中國外交部發言人汪文斌則回應，立陶宛「認識到錯誤是正確的一步」，然而對立陶宛的經貿制裁卻沒有停止，一整個貨櫃的奶水因為被中國海關除名只能漂流，最終由台灣廠商接手。
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯11日藉臉書指出，過去這些日子有多人在問，決定設立台灣代表處是什麼時候、由誰決定的，然而令人匪夷所思的是，去年7月宣布擬在首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處時，幾乎沒有這些反對聲浪，卻在商業經貿受到「外在衝擊」時才出現，這導致台灣變得更孤立無援。
藍斯柏吉斯認為，「讓台灣人以台灣為名不是錯誤」，希望被稱作台灣人完全正常，也毫不違背立陶宛的國際義務或協定。不正常的是，某些不正當且不符合國際義務的事，正在向企業施壓，也違反了歐盟的單一市場體系。
他也提到自己觀賞烏克蘭知名紀錄片導演洛茲尼察（Sergei Loznitsa）的電影時有股既視感，當年立陶宛獨立時也面臨遭指責犯下「錯誤」的壓力，更指出擺脫共產黨體制國家的侵略，追求自由是正常的，「歷經這30年後，我們仍得提醒自己，誰是誰」。