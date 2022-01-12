王力宏闖吾疆曝光網全歪樓！「這物」超搶戲：豪宅像國宅
「蕾神」昨（11）日晚間再度發出重鎚，李靚蕾再發長文揭露王力宏非真心道歉，並堅持帶3名成年男子回家「探望小孩」，大力搖門嚇哭小孩種種行徑，「這讓我毛骨悚然！」不過從李靚蕾公布的門外監視器畫面裡，眼尖的網友幾乎全面歪樓，熱烈討論畫面中的「鞋櫃」才真的「令人毛骨悚然」，還有人認為吾疆豪宅簡直像國宅。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-12 16:39:49｜2022-01-12 18:26:01
房市名嘴Sway在臉書表示：「我看了這個照片才覺得毛骨悚然，都已經百坪豪宅了，如山的鞋子還要堆到電梯前面。」Sway直指，鞋子堆積如山擺在消防逃生通道處，就算是一層一戶，但當火災來臨時，濃煙密佈的梯廳之中，若小孩被鞋櫃和鞋子絆倒是誰的錯？Sway狠批仁愛吾疆：「果然只是個condo(公寓)，Low一點、好多賺一點使用空間。」他也直言消防安全看起來不及格、應開罰。
梯廳放鞋櫃意外引發網友熱議，在批踢踢遭譏豪宅像國宅，「整個新聞我只注意到這個，豪宅怎麼可能允許住戶在門外放鞋子」、「當你一層四戶，擺個地墊都被罵。當你買得起一層一戶，電梯打開就是你家客廳」，「本以為吾疆裡面有多豪華，沒想到竟然鞋櫃也是擺外面，跟我家三重22年中古華廈一樣。」
根據《公寓大廈管理條例》規定，在共同走廊放鞋櫃、腳踏車、紙箱等雜物，即使沒阻礙到鄰居通行，但都違反逃生通行的使用目的，若經管委會制止仍未改善，報請工務局處理後，最高將面臨4萬元到20萬元的罰鍰。但也有人持不同看法，表示某些豪宅電梯出來是私人產權，並不算是公設堆放雜物，在自己的產權內放雜物並沒有消防問題，且電梯應該有管制，沒該戶同意無法在該層進出電梯。
不具名的房仲業者表示，一層一戶的豪宅電梯都有管制，只有該層樓住戶能感應進出，從畫面中無法完全斷定是公共空間或私人產權，不過根據經驗，電梯一出來通常都還是屬於共同走廊，擺放雜物恐有違規之嫌。
據了解，王力宏在2017年無貸款砸4億元買下吾疆的中高樓層戶，現在該戶單坪價格漲至最高約250萬，加上車位總價高達4.86億；至於該棟豪宅也有不少知名住戶，如宏仁集團王文洋家族、壹傳媒前主席黎智英等。