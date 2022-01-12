WSBL／進入國泰將改打2號 徐玉蓮坦言會是個大挑戰
臺灣女籃最高殿堂WSBL女子超級籃球聯賽將在1月17日進行第17季的例行賽，今年加入國泰的大物新人徐玉蓮將面臨位置轉型的挑戰，也希望自己能調整好心態去面對更高層級的籃球聯賽。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-12 16:34:45
身高有176公分的徐玉蓮，之前無論是在淡商、還是在文化，都擁有強大的身材優勢，再加上靈活的活動能力，讓對手想要限制她，不是件容易的事。不過進入到WSBL後，面對更強大的對手，她的優勢不再那麼明顯，顯然要面對一些轉型的陣痛。
在大學時期還是以4、5號為主，徐玉蓮直言自己那時很多時候在進攻端都是以背框打法為主，不過進入到國泰之後，主帥鄭慧芸已經和她表明需要轉型，本賽季她將以2號位在球隊出賽。
「對自己來說真的是個蠻大挑戰，我必須在投射上更穩定一點，同時面框技術上也要有所加強。」在今年試圖要挑戰12連霸的國泰陣中，徐玉蓮明白自己沒有太多時間犯錯，必須要盡快提升自己，達成教練的目標幫助球隊獲勝。
過去始終留著一頭亮麗長髮的她，在畢業之後換了一頭短髮造型，受訪時也笑說「也是給自己一個新的開始」。以前在淡商由於有「髮禁」一直沒機會剪短，如今正是出社會了，徐玉蓮也期待能在場上打出不同的新風貌。