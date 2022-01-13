COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《新楓之谷》ON AIR大改版　新職業菈菈預先創角拿組合包

▲《新楓之谷》大改版「ON AIR」上線，新職業風水師「菈菈」開放預先創角，可領取「菈菈預先創角組合包」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《新楓之谷》大改版「ON AIR」上線，新職業風水師「菈菈」開放預先創角，可領取「菈菈預先創角組合包」。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-13 00:30:31｜2022-01-13 00:33:09

《新楓之谷》今年首發改版「ON AIR」上線，即日起至1月18日同步開放新職業風水師「菈菈」預先創角，完成創角可獲得指定組合包，並能參加菇菇通行證活動，達成指定等級可取得對應獎勵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《新楓之谷》ON AIR大改版昨（12）日正式上線。（圖／遊戲橘子提供）
▲《新楓之谷》ON AIR大改版昨（12）日正式上線。（圖／遊戲橘子提供）
即日起至4月5日開放「ON AIR」大改版活動內容，玩家進入創作者的世界，向經紀人接取任務收集訂閱者，達到指定門檻兌換獎勵，活動包含以下：

※2月8日前有限定小遊戲
(1)玩家擊敗指定怪物，會發動「回應滿滿」效果，引爆「楓之谷滿滿袋子」，每日可進行10次。
(2)1至3人組隊，完成湯寶寶食堂接取訂單進行料理，達成分數獲得經驗值。
(3)與10至40人配對，參加「海岸的支配者」，可獲得粉豆獎勵，在專屬商店兌換。

※4月5日前創作者加速任務　
玩家執行「超級巨星皮卡啾」建議的每日/每週/每月任務，可蒐集「粉豆」或「黑豆」，根據創作者等級可獲得「超級巨星皮卡啾機器人」、「網紅套裝」、「巨星KOL騎寵(永久)」、「附加方塊」等獎勵。

※4月5日楓幣商店限定登場，將販售可裝扮為NPC的「幽靡臉型/套服」、「麥吉臉型/套服」、「拉尼亞臉型/套服」等多款時裝。

※即日起至1月25日送時裝，到商城輸入指定序號「ON AIR」，可免費取得限定時裝「蝴蝶神靈套服」。

新職業風水師「菈菈」開放事前預約就受到眾多玩家期待，即日起至1月18日開放預先創角，完成創角的玩家可在1月19日領取「菈菈預先創角組合包」，包含菈菈聊天戒指交換券、菈菈名牌戒指交換券、菈菈傷害字型、山之地靈組合包、小鈴鐺交換券、山之地靈四葉草、2022 逆轉人生（錢箱）。

▲新職業風水師「菈菈」，1月18日前開放預先創角，可領取創角獎勵組合包。（圖／遊戲橘子提供）
▲新職業風水師「菈菈」，1月18日前開放預先創角，可領取創角獎勵組合包。（圖／遊戲橘子提供）
完成創角的玩家，1月19日至4月5日參加「菇菇通行證」活動，達指定等級可獲得獎勵，包含黃金菇菇戒指、菇菇機器人心臟、頂級培羅德戒指；玩家購買「高級菇菇通行證」再加碼取得菇菇機器人交換券、菇菇通行證成長秘藥3、卡勒馬星力17星強化券、15星罕見頂級培羅德戒指箱子等獎勵。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀