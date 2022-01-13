《新楓之谷》ON AIR大改版　新職業菈菈預先創角拿組合包

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※2月8日前有限定小遊戲
(1)玩家擊敗指定怪物，會發動「回應滿滿」效果，引爆「楓之谷滿滿袋子」，每日可進行10次。
(2)1至3人組隊，完成湯寶寶食堂接取訂單進行料理，達成分數獲得經驗值。
(3)與10至40人配對，參加「海岸的支配者」，可獲得粉豆獎勵，在專屬商店兌換。
※4月5日前創作者加速任務
玩家執行「超級巨星皮卡啾」建議的每日/每週/每月任務，可蒐集「粉豆」或「黑豆」，根據創作者等級可獲得「超級巨星皮卡啾機器人」、「網紅套裝」、「巨星KOL騎寵(永久)」、「附加方塊」等獎勵。
※4月5日楓幣商店限定登場，將販售可裝扮為NPC的「幽靡臉型/套服」、「麥吉臉型/套服」、「拉尼亞臉型/套服」等多款時裝。
※即日起至1月25日送時裝，到商城輸入指定序號「ON AIR」，可免費取得限定時裝「蝴蝶神靈套服」。
新職業風水師「菈菈」開放事前預約就受到眾多玩家期待，即日起至1月18日開放預先創角，完成創角的玩家可在1月19日領取「菈菈預先創角組合包」，包含菈菈聊天戒指交換券、菈菈名牌戒指交換券、菈菈傷害字型、山之地靈組合包、小鈴鐺交換券、山之地靈四葉草、2022 逆轉人生（錢箱）。
完成創角的玩家，1月19日至4月5日參加「菇菇通行證」活動，達指定等級可獲得獎勵，包含黃金菇菇戒指、菇菇機器人心臟、頂級培羅德戒指；玩家購買「高級菇菇通行證」再加碼取得菇菇機器人交換券、菇菇通行證成長秘藥3、卡勒馬星力17星強化券、15星罕見頂級培羅德戒指箱子等獎勵。