高市府與中央合力推動1萬戶社會住宅 保障市民居住權益
高雄市長陳其邁上任後大力推動社會住宅建設，以前瞻超前部署的概念配合產業招商引資，留住年輕優秀人才，為在地弱勢民眾與產業安家需求預做準備，積極與中央共同合作興建1萬戶社會住宅作為政策目標，也將持續結合中央政策多元籌辦更多的社會住宅。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-01-12 18:26:17
高市住宅發展處表示，截至目前為止的規劃，市府與國家住都中心預計興辦戶數合計10,529戶，中央規劃興辦15處計7,715戶、市府規劃興辦3處計2,814戶，其中已完成4,644戶統包工程發包，並有5處動土興建中，預期3至4年可完工啟用，讓年輕民眾有安心優質的居住環境。
住宅發展處指出，社會住宅為陳其邁多元住宅政策「住：全力興建社會住宅」、「租：擴大青年租金補貼」、「買：市民首購低利貸款」、「課：課徵囤房稅」之重要一環，四個管道同步推進。現由市府與國家住都中心積極合力推動社會住宅興建計畫，分進合擊，不僅選址考量鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市開發地區，交通與生活機能完善便捷，而且均將地區性社福設施需求納入考慮，以提供市民優質安全的居住環境，落實居住正義。