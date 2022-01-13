網讚超商福袋最實用好買　寶雅249元福袋換千元美妝必排

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從討論中可發現，民眾愛買超商福袋，除了價格便宜，內容物的實用性是一大重點，像是「零食種類很多，過年嘴饞剛剛好」、「抽到阿華田，最近天冷就泡來喝」，另外還有人分享「我朋友抽到保溫杯，直接回本」，令其他網友相當羨慕，花小錢踩雷機率低，拿到的東西就算沒倒賺，但至少可以「吃飽」，讓超商福袋向來受到歡迎。
而超市推出的福袋也經常引起討論，像是米、泡麵等食物類，就很獲得網友喜愛。美廉社也有與酒商合作推出酒類福袋，雖然單價相對較高，但每個福袋內附兩支酒的組合，仍被愛酒人士大力推崇，直呼划算。近一兩年來，因為疫情影響，口罩已經成為生活必需品，許多藥妝店推出的福袋中，內附隨機顏色的口罩，兼顧驚喜與實用需求，獲得不少消費者好感。
而百貨、生活百貨的福袋，大多是利用抽獎券來吸引民眾排隊，最大獎有機會抽中按摩椅、機車與汽車，讓許多網友大呼「要趕快去搶購」、「抽汽車當然要去排」、「說不定過年就換新車了」，大年初一開賣往往大排長龍。
對於有特定需求、喜好的民眾來說，直接購買內容物明確的福袋也是不錯的選擇，部份福袋是清楚列出內容物清單，等於讓民眾享有組合優惠價。其中美妝福袋獲得討論聲量第一，就有網友表示寶雅推出的美妝福袋十分划算，「眼影、眉筆、化妝棉加一加都超過福袋價錢了，還有折價券」、「面膜、痘痘貼很實用」，讓網友驚呼實在太佛。寶雅福袋於今年大年初一2月1日將再度開賣，內容物包含保養彩妝、香氛、髮品等，每款福袋249元，每店限量200袋，勢必成為排隊熱點之一。
服飾類福袋也有許多討論，有網友表示「3M發熱衣買福袋超讚」、「有些衣服是福袋限定款，蠻不錯的」，不過也有人擔心服飾福袋無法試穿的問題，認為服飾還是要實際試穿過才安心。
最常見的食物類福袋，內容物大多是保存期限較長的餅乾、飲料等，經常被網友戲稱是「救難包」、「緊急糧食」，不過也有人認為零食挺不錯，過年時還能跟大家一起享用，至少不會派不上用場、用不到的浪費。