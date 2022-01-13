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台南三井OUTLET確定2/25開幕　搭台鐵去逛街有折扣

▲眾所矚目的台南三井OUTLET確定將在2月25日開幕，台南市政府已規劃好相關交通疏導措施。（圖／三井提供）
▲眾所矚目的台南三井OUTLET確定將在2月25日開幕，台南市政府已規劃好相關交通疏導措施。（圖／三井提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-01-13 09:57:10｜2022-01-13 10:11:32

位於台南歸仁區高鐵台南站特定區的台南三井OUTLET(（MITSUI OUTLET PARK 台南），是三井Outlet在台灣第三座購物中心，官方公告將在2中旬展開試營運，2月25日正式開幕，主體外觀採用的紅陶磚牆面則是完全融入在地熟悉的、帶點古都風味的特色。為了因應屆時湧入大批購物人潮，台南市政府鼓勵民眾，由於三井Outlet鄰近台鐵沙崙站，建議多搭乘台鐵前往，另外也可多利用市區公車，預估屆時大眾運輸接駁量每日最高可達10萬人次。

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為了因應台86線屆時可能出現塞車，台南市長黃偉哲在市政會議上要求相關單位，需請專家再協助研擬適當疏導規劃，行人動線也要規劃好，以免發生違規穿越馬路情況，因商場鄰近高鐵站，因應可能的交通打結問題，也請相關單位積極與台灣高鐵公司溝通協調。
 
台南市經發局表示，三井Outlet鄰近台鐵沙崙站，方便與市區接駁，沙崙線班次每日單向35班車，雙向70班車(每隔20-30分1班車，每班可載579人)，三井Outlet也將提供商場優惠折價劵給搭乘台鐵民眾。另外，民眾也可多利用市區公車前往，包括紅3(台南轉運站-關廟，每日20班)、紅14(關廟-歸仁-長榮大學，每日16班)、綠16(新化-關廟-高鐵台南站，每日8班)及高鐵快捷H31/H62(2條路線，總計每日162班次)，其中H31線將配合在開幕起三個月的假日期間加密班次，每日往返從102班增為112班，平均班距從25分縮為20分，尖峰班距為15分/班。
 
台南市交通局指出，市區接駁的大眾運輸運量，加上高鐵台南站每日南下及北上皆有70班次，屆時大眾運輸接駁運量，估計每日最高可達10萬人次。
 
針對開車或騎車前往的民眾，將採從寬預估人潮、區分進離場等策略，在重要節點設置指引牌，分別引導要前往高鐵、會展中心、三井Outlet的民眾分流進離場。
 
交通局已盤點全區路外停車場停車空間，並納入周邊民營特約停車場，預估汽車位可提供6764席、機車可提供2372席，其中三井特約停車場汽車3071席，預估已能滿足需求。另外，開幕起三個月內各主要停車場之間會開設巡迴接駁車，於假日12:00-21:30運行，每日共計25班(約20分/班)。

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