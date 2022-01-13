三寶轉彎總鬼切？網揪「交通立牌」錯誤 嘆：難怪看不懂
開車上路時要注意交通告示牌，才不會想要轉彎卻錯過慢慢轉換車道的機會，而有些危險駕駛即便錯過了，也會強行鬼切轉彎車道，導致交通意外發生，對此，就有網友貼出「左轉、右轉的告示牌」並揪出1錯誤，傻眼表示「難怪三寶看不懂」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 10:51:15
原PO於「爆怨公社」的文章中提到，交通號誌的牌子都要做了，為什麼不把它做完整？左轉右轉可以區分顏色，或是加箭頭符號，為何要右轉提醒放左邊，然後左轉提醒放右邊，讓他傻眼表示「難怪三寶左右不分」。
對此不少網友紛紛表示，對會亂開車的人來說號誌牌不是重點，「不是啊！胡亂開車的人，地上的標線都不看了，你還指望他們會去看標誌牌？」、「你見過3寶會看標誌的嗎」、「連左右轉都要做牌子才叫可恥」、「這是常識為什麼要做這個牌子」。
不過，也有部分網友認為，這個告示牌並沒有太大問題，「國字書寫本來就是從右到左，牌子只是先放左轉車而已」、「因為那是念的順序」、「不要懷疑，（交通告示牌）有它的功能在，不過，還有更慘的，單行道畫箭頭還是有一堆人看不懂」、「你沒說，我還沒注意到左右邊放反」。（編輯：鍾怡婷）