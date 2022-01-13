台南三井OUTLET搶先逛 180個品牌公開、木棉花道必路過
台南三井OUTLET就位於高鐵台南站對面，走路步行不用5分鐘，將在2月25日正式開幕，並先於2月中旬試營運，雖然趕不及農曆春節期間登場，但還是讓台南人興奮到隨時準備「走起」！這也是三井OUTLET繼台北林口及台中後，在台灣的第三個據點，店舖數約180間，成為台南規模最大的OUTLET商場。粉專「台南式」搶先揭露135個進駐品牌，而台南三井OUTLET開幕時間點恰好遇上花季，別錯過附近最熱門的木棉花道。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-13 11:40:03｜2022-01-13 12:21:33
充滿古都風情的台南三井OUTLET，主體外觀特別採用紅陶磚牆面，內部同樣分為品牌及餐飲兩大重點，預計共180間店舖進駐，粉專「台南式」率先揭露135個品牌帶逛。
■品牌
除了COACH、POLO RALPH LAUREN等時尚品牌，休閒品牌有首度在南部展店的Abercrombie & Fitch，網友也驚呼：「樂高」、「有A&F跟海鷗捏」、「竟然有Plain- me」。
■運動戶外
人氣品牌NIKE、adida、PUMA、New Balance、Under Armour、The North Face、Timberland全數在列，而「BH健身器材」首度在台灣OUTLET展店。
■親子娛樂
湯姆熊首度進駐台南OUTLET，另外還有小孩為之瘋狂的TAKARA TOMY。
■生活家用
生活、家電品牌包含PANASONIC、阿原肥皂、BOSE、OSIM、伊萊克斯、德國雙人、法國特福等，相當接地氣。
■餐廳、美食廣場
另一重點則是餐飲部份，主題餐廳找來台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」，以及在地名店聚豐樓；日系名店有銀座羅豚食堂、本前十大迴轉壽司「合点壽司 がってん寿司」，還有獲得新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」。
美食廣場最大噱頭便是嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」首次進駐商場，日系名店有宮武讚歧烏龍、金子半之助。此外，台南在地甜品代表「同記安平豆花」也將進駐。
■週邊順逛
高鐵台南站附近景點不多，必逛打卡點當屬歸仁木棉花道，在高鐵站附近有一條歸仁十五路，種滿整路木棉花樹，每年2至4月份開花，最佳賞花期通常在3月中旬，恰好遇上台南三井OUTLET開幕初期。據粉專「台南口袋吃吃五十咩」分享，歸仁十五路不算長，木棉花道約800公尺，走路來回約20~30分，木棉花盛開時，整條路都會染上一層橘紅色澤，路邊還能看到民眾用花瓣排出愛心、LOVE字樣，算是好停車又好拍的人氣景點。
台南三井OUTLET即將開幕的消息引發在地鄉親熱議，眾人也齊推餐飲品牌強到爆，「餐廳看起來很棒，相較之下購物品牌就比較普通」、「好扯林聰明也有」、「台南outlet重點根本是美食街吧」、「可以準備逛廚房了」、「不再是三民區贏了」。