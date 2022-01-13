王力宏買PS5闖吾疆？鄉名女神破解「這一物」：很愛小孩
沒有困難的工作，只有勇敢的狗狗！王力宏探子心切，是想小孩還是搶小孩，在網路引發軒然大波。繼李靚蕾11日晚間貼出的監視器畫面後，微博也開始瘋傳另一「門外視角」，疑似是工作人員拍攝的照片流出，指王力宏當天上門，一手拿迪士尼公主氣球，另一手提了超大袋玩具，本意就是想探望小孩，卻被捏造成「氣球殺手」。繼梯廳放鞋櫃歪樓事件後，門口一大包黃色袋子也成為搶戲主角，眾人紛紛猜測裝什麼禮物，還有人指裡面藍色外箱是超夯的遊戲主機PS5，但該說法已被推翻。唯獨PTT鄉民女神「qn」慧眼識英雄，一眼看出袋內物品的廬山真面目，還感嘆會買這一物，代表力宏很愛小孩。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-13 13:09:42｜2022-01-13 13:15:03
王力宏攜帶一大袋禮物闖吾疆想探望小孩，卻不得其門而入，擺在門口的一大包黃色袋子，忍不住吸引吃瓜群眾窺探，除了公主氣球之外，王力宏還買了哪些東西送小孩。有網友從照片中露出一截藍色紙箱猜測「超像PS5」、「那大小的藍色外箱，就PS5」、「玩具吧？我也覺得是PS5」，但送8歲以下的小孩PS5，未免也太過應付。
加上PS5紙盒包裝是藍色、白色，但從流出的照片中可看到，紙盒有一邊是紅色，並不符合PS5的外箱包裝，也推翻了王力宏送小孩PS5的說法。唯獨柯南「qn」黃瓊慧一眼看出王力宏買了什麼，「大家都在猜是不是PS5，我一看到照片的外包裝就知道，是汪汪隊的超級狗狗警察巡邏車！」
黃瓊慧還附上商品連結讓網友比對，並感嘆「我兒子跟我凹很久我還是沒買給他，因為太貴了，我必須要炸很多雞排才可以幫他買這個東西。」她還提到，王力宏和李靚蕾的兒子是2018年出生，現在約莫3歲半，的確是喜歡看汪汪隊的年紀，「王力宏挑這個狗狗巡邏車當禮物，代表他是愛小孩的，所以李靚蕾才會這麼緊張，因為王力宏家族也會要這些小孩，之後就是搶人大戰了吧」。
據了解，該盒「超級狗狗警察巡邏車」網路售價約3599元，以學齡前兒童玩具來說，確實是少見的天價。柯南「qn」貼文也立刻引發網友熱議：「有小孩的爸媽都懂」、「汪汪隊跟上熱度會紅一波」、「這組玩具要熱銷了」、「蝦皮賣家要換標題力宏款了」、「我存了半年還是買不下去，果然力宏敢」。