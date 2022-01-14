今日最聚焦／年終定期定額投資這領域　獲利抵消通膨壓力

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至於大家關注的通膨部分，近期已經逐漸趨緩。劉家豪指出，包括油價緩升，且全球貨運價格都有回落，再加上薪資成長部分，有越來越多歐美國家的工人重新回到就業市場，種種因素將壓抑通膨的來臨。而且去（2021）年感恩節到聖誕節假期消費旺季已經過去，拉貨需求放緩也有助於供應鏈斷鏈問題逐步得到化解，因此預期通膨部分，今年上半年會先見頂，然後在下半年逐漸回落。
今年下半年經濟成長呈現趨穩，主要是歐美市場的相關刺激政策開始逐漸退場，包括預期聯準會在第一季結束量化寬鬆政策，甚至在今年年中啟動升息，因此資金面的部份會比較緊俏。此外，美國的財政政策事實上能推的都推出來了，目前沒有新一輪的財政刺激，包括失業補助方案同樣退場，所以下半年經濟成長部分將呈現動能放緩的趨勢。
劉家豪表示，今年初雖然受到疫情與通膨影響，大家對經濟成長動能開始出現疑慮，市場也有些動盪，但研究團隊預估最終將回歸常態，因此對今年一整年的經濟復甦依舊抱持比較樂觀的展望。因此在投資布局部分，投資人如果擔心波動過大，建議可定期定額方式布局，年終可能有一小筆獎金入帳，可考慮做一個單筆的投資，而市場若出現修正時，則可以逢低布局，相信中長期來看，有機會獲得比較好的報酬表現。
那麼，要鎖定什麼領域才能跟上行情？劉家豪指出，短中期來看，已經進入了升息的一年，再加上經濟復甦的多頭格局，市場焦點應該還是會持續轉向價值型股票，如歐美股市裡的科技類股，大多是龍頭企業，因有著高毛利與訂價權，因此可以抵消通膨帶來的壓力，甚至把通膨轉化成獲利。
再來，若以中長期角度來看的話，投資人得看未來3到5年的市場趨勢來做布局。可以考慮ESG永續投資底下的氣候變遷題材，如各國專注減碳、綠能投資，又或者是電動車或水資源等相關主題，都可作為投資聚焦的重點。另外，數位化議題持續夯，疫情之下更是加速進行，AI、5G物聯網、金融科技，甚至是區塊鏈技術應用等，都可以在中長期投資組合的配置當中來做布局。