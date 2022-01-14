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今日最聚焦／年終定期定額投資這領域　獲利抵消通膨壓力

▲年終獎金要拿來投資哪個領域？專家認為，短線上以歐美科技類股為主，中長期以ESG永續相關，以及數位化領域如AI、5G物聯網、金融科技、區塊鏈技術應用等都有機會。（圖／記者許家禎攝）
▲年終獎金要拿來投資哪個領域？專家認為，短線上以歐美科技類股為主，中長期以ESG永續相關，以及數位化領域如AI、5G物聯網、金融科技、區塊鏈技術應用等都有機會。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

2022-01-14 10:20:00｜2022-01-14 10:42:17

年終獎金即將入袋，不少人也開始規劃如何運用為財富加值。只是，想投資理財得先搞清楚今年的經濟態勢，針對話題領域產業趨吉避凶。有銀行理財研究團隊預估，今年上半年的經濟成長有明顯的復甦但下半年趨穩。至於什麼領域有機會跟上行情？專家認為，短線上以歐美科技類股為主，中長期以ESG永續相關，以及數位化領域如AI、5G物聯網、金融科技、區塊鏈技術應用等都有機會。

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針對今年展望，渣打銀行財富管理處投資策略部負責人劉家豪指出，2022年經濟成長應該是上半年有明顯的復甦，下半年趨穩的狀況。特別是美國跟歐洲因為疫情爆發之後疫情趨緩，不管是實體的需求或是服務的需求都特別暢旺，因此預期歐美經濟需求成長應該還是會高於疫情之前長期的態勢。

至於大家關注的通膨部分，近期已經逐漸趨緩。劉家豪指出，包括油價緩升，且全球貨運價格都有回落，再加上薪資成長部分，有越來越多歐美國家的工人重新回到就業市場，種種因素將壓抑通膨的來臨。而且去（2021）年感恩節到聖誕節假期消費旺季已經過去，拉貨需求放緩也有助於供應鏈斷鏈問題逐步得到化解，因此預期通膨部分，今年上半年會先見頂，然後在下半年逐漸回落。

今年下半年經濟成長呈現趨穩，主要是歐美市場的相關刺激政策開始逐漸退場，包括預期聯準會在第一季結束量化寬鬆政策，甚至在今年年中啟動升息，因此資金面的部份會比較緊俏。此外，美國的財政政策事實上能推的都推出來了，目前沒有新一輪的財政刺激，包括失業補助方案同樣退場，所以下半年經濟成長部分將呈現動能放緩的趨勢。

劉家豪表示，今年初雖然受到疫情與通膨影響，大家對經濟成長動能開始出現疑慮，市場也有些動盪，但研究團隊預估最終將回歸常態，因此對今年一整年的經濟復甦依舊抱持比較樂觀的展望。因此在投資布局部分，投資人如果擔心波動過大，建議可定期定額方式布局，年終可能有一小筆獎金入帳，可考慮做一個單筆的投資，而市場若出現修正時，則可以逢低布局，相信中長期來看，有機會獲得比較好的報酬表現。

那麼，要鎖定什麼領域才能跟上行情？劉家豪指出，短中期來看，已經進入了升息的一年，再加上經濟復甦的多頭格局，市場焦點應該還是會持續轉向價值型股票，如歐美股市裡的科技類股，大多是龍頭企業，因有著高毛利與訂價權，因此可以抵消通膨帶來的壓力，甚至把通膨轉化成獲利。

再來，若以中長期角度來看的話，投資人得看未來3到5年的市場趨勢來做布局。可以考慮ESG永續投資底下的氣候變遷題材，如各國專注減碳、綠能投資，又或者是電動車或水資源等相關主題，都可作為投資聚焦的重點。另外，數位化議題持續夯，疫情之下更是加速進行，AI、5G物聯網、金融科技，甚至是區塊鏈技術應用等，都可以在中長期投資組合的配置當中來做布局。

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