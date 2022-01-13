涉供奧運選手禁藥　治療師違反美禁藥法遭起訴

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，這是美國2020年實施「羅臣科夫法案」（Rodchenkov Act）以來首樁起訴案。美國當局依據此法得以起訴共謀國際運動禁藥詐欺案的涉嫌人。
美國這項反運動禁藥法案以俄羅斯吹哨者羅臣科夫（Grigory Rodchenkov）為名；羅臣科夫為俄國反禁藥實驗室前負責人，於2014年揭發俄運動員偷服禁藥醜聞。
美國檢察官署威廉斯（Damian Williams）表示，今天宣布起訴里拉，是對那些想玷污（奧林匹克）運動會並從中獲利的人發送出強有力訊息。
起訴書指出，本案依據調查結果起訴，調查發現涉案人提供奧運選手禁藥，諸如人體生長激素、紅血球生成素（erythropoietin，EPO）等。
調查人員說，里拉從中南美洲取得貼上錯誤標籤的人體生長激素、紅血球生成素及其他處方藥，將這些藥帶入美國，供運動員使用。
雖未指名道姓，起訴書明確詳述居住在佛州的奈及利亞籍短跑女將奧哈巴雷（Blessing Okagbare），據信是曾使用拉里提供禁藥的運動員之一。
奧哈巴雷在去年東京奧運女子100公尺短跑分組賽中以11秒05晉級，隨後藥檢中驗出人體生長激素，遭禁止參加女子100公尺賽跑準決賽。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110113