台東建設處長涉及歧視移民　內政部認定事證不足

《四方報》報導，隨著新南向政策的發展，越來越多新住民移入台灣，安居樂業的同時，也有許多人權問題值得關注。台東縣政府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工引案外案，從香港移居台東的居民胡梓康控訴縣府建設處長許瑞貴曾嗆他：「滾回香港」，讓他向內政部申訴許瑞貴歧視，但內政部審議認定事證不足，胡男權益並未受侵害。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-13 18:10:00
整件事情回溯至2021年10月21日上午7時20分許，建設處長許瑞貴到一路通光明路段勘查工程，胡梓康指稱，跟許瑞貴在討論陳情書事宜時，許瑞貴竟向他恫稱：「你們香港人回香港，罵你們的政府，去罵共產黨，來到台灣寫什麼陳情書，這裡是台灣不是香港。」
胡梓康認為此語令他心生畏懼，向台東地檢署提告許瑞貴恐嚇，但檢方偵查此案，認為原告所告事實嫌疑不足，無須傳喚被告許瑞貴，即足以認定行為不成立，上個月逕為不起訴處分。
胡梓康另透過移民署向內政部提起「居住台灣地區之人民受歧視」申訴，內政部召開「居住台灣地區之人民受歧視申訴審議小組第26次會議」，經出席委員充分討論後，作成不成立的決定，理由是申訴理由事證不足，不足以認定為歧視，也未能認定胡因此導致相關權利受侵害。
而台東檢方偵查此案，認為原告所告事實嫌疑不足，無須傳喚被告許瑞貴，即足以認定行為不成立，逕為不起訴處分。根據許瑞貴的說法，他從頭到尾沒說過「滾回香港」這種字眼，他當下只回應，「你敢對香港或大陸這樣講嗎？」在被胡控告後，他已反提誣告及妨害名譽，此案目前仍由檢方偵查中，而此案亦引起網友們的熱議。