NBA／老鷹和尼克交易送出3D新星 湖人曾經也想要他
根據《ESPN》報導，亞特蘭大老鷹將新星Cam Reddish交易至紐約尼克，這位僅22歲的年輕好手，擁有出色的鋒線體型，之前洛杉磯湖人也曾是他的追求者。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-14 09:06:00
這次的交易，由老鷹送出Reddish、Solomon Hill和2025年次輪選秀權，從尼克那裏得到Kevin Knox和2022年受保護的首輪選秀權(來自夏洛特黃蜂，2022年1-18順位保護，否則將會成為2023年的1-16順位保護，再往後則是2024年的1-13順位保護)。
Reddish本來是老鷹相當看重的新星，他有出色的防守能力和一定的外線投籃，但並沒有獲得太多重用，他本季出戰34場比賽，場均能夠貢獻11.9分2.5籃板和1.1助攻，投籃命中率40.2%，三分命中率37.9%。
老鷹交易Reddish讓人有些意外，因為老鷹的防守在聯盟中敬陪末座(倒數第三)，而且以Trae Young的打法風格，Reddish應該頗為合拍。一些人認為他們更應該送走的是Kevin Huerter和Bogdan Bogdanovic。
Reddish出現交易傳聞已經有一段時間，根據此前的報導，洛杉磯湖人和印第安那溜馬也都有和老鷹球團接洽，不過最終是由尼克成功得到他。