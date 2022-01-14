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孫藝真40歲近照被嫌老　小S罕見嗆網友「我覺得很變態」

▲孫藝真近照（右圖）遭網友狠酸。（圖／孫藝真IG）
▲孫藝真近照（右圖）遭網友狠酸。（圖／孫藝真IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-14 09:28:30｜2022-01-14 09:38:52

南韓女星孫藝真12日分享歡慶40歲的照片，沒想到，少數網友失望地說「女神衰老得好厲害」，甚至質疑她「進廠維修」，也年過不惑之齡的小S（徐熙娣）親自檢視照片後，在臉書及IG開罵：「你們是有多帥多美啊？人都會八卦吐槽，但專程寫上去，我覺得很變態！」

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▲孫藝真已是女神等級的藝人。（圖／官網msteam）
▲孫藝真是韓國一線女演員。（圖／官網msteam）
▲（圖／孫藝真IG）
▲孫藝真女神地位穩固（圖／孫藝真IG）
孫藝真11日過40歲生日，於IG上傳與禮物山的合影，以及手捧蛋糕、吹蠟燭等照片，疑似僅淡妝入鏡的她，一頭旁分直髮披肩，穿休閒服飾和工作人員同樂，甜美又優雅的狀態令人羨慕，豈料，竟有部分網友認為孫藝真崩壞了，「其實保養得不算太好」、「女神也老了，玄彬，我讓給妳了」、「沒有修過的圖能看出來衰老得厲害」、「感覺眼下打針了，真的好明顯」。

▲孫藝真分享40歲慶生照，外貌遭少數網友批評。（圖／孫藝真IG）
▲孫藝真分享40歲慶生照，外貌遭少數網友批評。（圖／孫藝真IG）
▲多數網友大讚孫藝真是歲月不敗美人，狀態溫柔又明媚。（圖／孫藝真IG）
▲▼多數網友大讚孫藝真是歲月不敗美人，狀態溫柔又明媚。（圖／孫藝真IG）
▲多數網友大讚孫藝真是歲月不敗美人，狀態溫柔又明媚。（圖／孫藝真IG）
▲多數網友大讚孫藝真是歲月不敗美人，狀態溫柔又明媚。（圖／孫藝真IG）
▲孫藝真開心與生日蛋糕合照。（圖／孫藝真IG）
小S昨（13日）晚更新粉專動態，寫下：「今天又看到孫藝珍的照片，感覺沒修圖或美圖，網友又在那邊雞X，說她老什麼的！明明就是漂亮的啊！到底要怎樣，大修圖，你們嫌假，不修圖，又要嫌老！你們是有多帥多美啊？人都會八卦吐槽，但專程寫上去，我覺得很變態！」

▲小S社群媒體上的自拍從不用修圖軟體。（圖／小S臉書）
▲小S社群媒體上的自拍從不用修圖軟體。（圖／小S臉書）
貼文吸引超過4萬人點讚、700多條留言，「哪裡老？孫藝真超正啊！網友眼睛有問題呀...」、「孫藝真可以當小女人，也能當小女孩，很多20幾歲的還沒她一半，很欣賞她」、「明明就保持得非常好，美人一個」、「玄彬就是愛～怎樣」、「酸她的可能都是自稱玄太太的人吧」！（編輯：楊穎軒）

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