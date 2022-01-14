足球／C羅態度過於嚴厲 英媒：一些曼聯球員不給他傳球
「C羅」Cristiano Ronaldo回歸老東家曼聯之後，希望幫助球隊重新成為勁旅，並朝爭取歐冠努力。不過在那之前他必須改變俱樂部的氛圍。根據《太陽報》報導，一些隊友因為害怕遭到他的指責，而選擇不傳球給他。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-14 09:39:12｜2022-01-14 09:47:05
在索帥卸任之後，新總教練朗尼克也無法帶領球隊重回正軌，C羅對此相當不滿。他在受訪時表示，「我不想在這裡只獲得第5、第6名或第7名，我來這裡是為了贏，為了競爭。我認為我們有競爭實力，但我們還沒有達到最好的水平。但我們還有很長的路要走，我相信如果我們改變主意，我們就能成就大事。」
不過球隊的一些人卻對他積極的態度給嚇到，英媒指出很多球員為了避免被他責罵，在場上小心翼翼地避免失誤或著故意不傳球給C羅，這對於球隊運作來說，當然不是好事。
另外，曼聯球員的訓練態度也讓C羅心寒，這位葡萄牙的超級球星，過去對於自己一向很嚴格，並也這樣要求隊友。但現在球隊已經習慣了周中的例行訓練，他們希望C羅也能放鬆一點。
「當事情不如預期時，俱樂部必須做出改變。我很失望，但我們必須理解俱球隊的困難，生活還得繼續。我仍然相信我們有能力打出一個好賽季。我們知道新教練在球場上的想法需要時間。」C羅如此說道。
《每日郵報》記者Chris Wheeler也在報導中指出，C羅私下抱怨全隊僅有他會在賽後去健身房加練，也認為年輕球員沒有聽他的忠告，對於球隊其他人的態度感到擔憂。