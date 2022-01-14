本土疫情再起！過年想發數位紅包 財金公司教你這樣做
再過半個月就要迎接虎年到來，許多人也會準備紅包給爸媽及小孩等晚輩，只是大家仍習慣用現金發紅包，甚至還會去銀行換新鈔，但隨著近來國內新冠肺並本土疫情再起，央行鼓勵大家以數位方式進行紅包轉帳，但要怎麼發呢？財金資訊公司建議可善用「手機門號跨行轉帳服務」，目前已有30個金融機構開通，只要趁春節到來前，先把「手機門號」和銀行帳號綁起來，就可使用「手機門號」轉收紅包，不僅過年紅包發得安心、也收得開心，同時又能保持社交距離、落實防疫，，一兼二顧，收付「零接觸」。
記者顏真真/台北報導
2022-01-14 10:26:16
日前中央銀行楊金龍總裁提示金融支付體系，應順應國際金融科技發展趨勢，建構更便捷的行動支付及電子金流基礎建設，財金公司協同金融機構開辦「手機門號跨行轉帳服務」，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、台中銀行、京城銀行、華泰銀行、新光銀行、陽信銀行、板信銀行、新竹一信、台中二信、三信銀行、高雄三信、花蓮二信、農金資訊、中華郵政、聯邦銀行、遠東銀行、中華郵政、元大銀行、玉山銀行、凱基銀行、永豐銀行、台新銀行、中信銀行及南農中心等金融機構，都有已開通這項服務。
財金中心表示，民眾只要在過年前先把「手機門號」和銀行帳號綁起來，可到往來金融機構的網路銀行或行動銀行APP等服務通路，完成註冊綁定，「手機門號」就能取代銀行帳號；另外，台新銀行ATM也支援「手機門號」註冊綁定。
在「手機門號」綁定銀行帳號後，接下來就是要怎麼轉收紅包？財金公司說明，付款人使用ATM、網路銀行、行動銀行APP進行轉帳時，於轉入帳號欄位，輸入收款人已完成註冊綁定的「手機門號」，確認部分遮罩的姓名資料後，即可將款項轉入收款人手機門號綁定的帳戶，而且不管是過年紅包、聚餐分帳、網購付款、團購收款、繳納班費等各項日常收付，輸入「手機門號」即可搞定，而且年輕人也能協助長輩使用操作，這樣大家就可一起用手機門號收發紅包，轉入帳迅速，收付「零接觸」，又可落實防疫。