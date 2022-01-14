王力宏昔聊「愛老婆跟愛孩子差別」 網友聽完轟：真噁心
李靚蕾日前再度發文，痛訴王力宏一隔離出關就直奔吾疆，在未經同意、欺瞞她之下，帶3名男姓要進屋看孩子，她嚇得不敢開門，王力宏拿鑰匙、搖晃大門，試圖強行闖入，嚇哭小孩，讓「蕾宏二戰」再度開打。有網友挖出王力宏早年上節目受訪影片，當被問到「愛老婆吧」、「愛老婆跟愛孩子有什麼不一樣」，他的第一反應引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-14 10:41:20｜2022-01-14 10:59:17
王力宏2015年上大陸談話性節目《非常靜距離》宣傳新專輯《你的愛。》，當時與李靚蕾結婚2年、大女兒剛出生半年的她，以愛家好男人形象現身，主持人李靜問他「愛老婆吧」，王力宏張大眼睛秒回「當然」，接著李靜又問「愛老婆跟愛孩子有什麼不一樣」，他摸了摸下巴、緊皺眉頭，邊想邊說「不一樣啦！不一樣啦」！
思索約5秒鐘，王力宏擠出一句「其實我的孩子才6個月大，還不會講話」，話鋒一轉，開始聊音樂，「但是新專輯裡頭，我寫了一首歌叫做《In Your Eyes》」，原來他形容，即使小孩還無法言語，但和爸媽用眼神就能交流，稱被女兒融化，「當然會很心動，看到第一眼就是一見鍾情」！
網友看了影片感嘆「最大的不幸就是音樂才子長得太帥，惹來太多桃花」、「可惜不夠潔身自愛」、「終於知道成龍為何這麼欣賞他了...」、「這是怎樣的一個靈魂...看他談吐，很難把有性癮此事連上」、「回頭看他說的話真噁心啊」、「珍惜這個緣份，而你卻這樣糟蹋」！
不過也有人力挺「辛苦了力宏，婚姻不適合就離開，做你勇敢的自己吧」、「力宏，帥得很迷人，不適合婚姻就離開，重新當我們的才子偶像，更貼近真實的情慾和需求，從虛擬假人變成真偶像，支持力宏復出」、「世上那有什麼人設和偶像，大家都是俗人」、「從眼神就能看出不是壞人」！（編輯：楊穎軒）