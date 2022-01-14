職場魷魚遊戲？上班族快樂指數不及格僅45分

回顧2021年韓劇《魷魚遊戲》，描繪社會底層於夾縫中求生，引發大眾共鳴，身處職場的不同世代上班族，在面對疫情下，生存壓也更加沈重。根據人力銀行今（14）日公布的調查顯示，7成上班族快樂指數不及格，平均僅45分，職場痛點包含加薪難、薪水低、升遷慢、工時長、工作量過重等長期問題。
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1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據主計總處公布2021年前11月「實質經常性薪資」與2020同期比較，年減少0.05%，是近五年首次出現下滑，主要原因是消費者物價上漲率漲幅較大，使實質性薪資轉為微幅下跌，又觀察基本工資，即使已經連續六年調漲，月薪來到25,250元，卻追不及物價上漲速度，上班族至少有一餐必須外食的狀況下，不論是咖啡、早餐或是午餐，荷包愈來愈瘦已是多數人的共同感受。
另外根據調查發現，有高達9成2受訪上班族有過轉職經驗，且平均換過4次工作，而離職的最後一根稻草是因為一直無法加薪(20.6%)、工作負擔超標(16.9%)以及長期加班(12.0%)。
調查也指出，有高達8成8的受訪者並不滿意目前的薪水，其中以六年級生不滿意比例最高；觀察不同世代的薪資期待落差，以六年級生差距最大，自評合理薪資應為52,197元，實際上卻只拿到40,300元，缺口高達11,897元。結果還顯示，有3成4上班族正面臨「無錢可存」的窘境，其中甚至有近9%的人落在貧窮線以下，必須借款度日。另外6成6有餘裕存錢的人，每個月則能存下11,534元。
黃若薇表示，六年級生已累積一定的職場經歷，清楚自己的人生規畫，不僅積極為將來退休做準備，也身肩養育下一代的責任，因此相對在意能否拿到合理的薪資水準；七年級生為32至41歲，是職場的中流砥柱，花時間衝刺事業而選擇不婚的比例並不低，其原因在於已經清楚認知「有經濟實力才有底氣」；而八年級生則為22至31歲，多半為初出社會不久的小資男女，再加上房租、外食、學貸等，肩上壓力並不輕鬆，不少人選擇發展斜槓專長，或是兼差第二份工作來增加收入。
值得關注的是，房價飆漲也讓不少人吃足苦頭，即使實價登錄2.0新制在2021年7 月上路，但實際上打房效果卻很有限，根據內政部公布的房價負擔能力指標，2021年第三季的全國房價所得比不減反增，來到9.24倍，上班族得要不吃不喝9年才買得起房，彷彿「魷魚遊戲」投影在現實生活中，買不起房、找不到工作、賺不到錢等等，令廣大上班族感同身受。