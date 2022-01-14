網紅求子路艱難　心疼李靚蕾生3胎「沒得丈夫善待」

李靚蕾昨（13）日PO出王力宏長期買網軍證據，怒斥他這次的氣球照片也是試圖帶風向，雙方離婚風暴再起。網紅「廣告小妹」去年10月不幸流產，目前積極備孕、養卵，看到李靚蕾為了王力宏生3個孩子，現在卻要對簿公堂，她感嘆表示「我的求子路越艱難，就越心疼每一個生過孩子卻沒有得到丈夫善待的婦女。」
娛樂中心/綜合報導
2022-01-14 12:49:50｜2022-01-14 12:57:40
廣告小妹去年10月不幸流產，為了備孕她養肉胖了10公斤，她嘗試過許多方法，「做一次試管好幾萬美金、打一堆針、我面目全非。」坦言面對如此高代價的療程，說沒有壓力是騙人的。談到王力宏與李靚蕾的婚變，廣告小妹表示，朋友總問她為什麼這麼討厭王力宏，「我不討厭他，他沒有對不起我。我對他的不喜歡，是被對蕾神的憐惜襯托出來的」。
看到李靚蕾為了王力宏5年生3胎，最後還要忍受丈夫在外風流、缺席孩子重要成長過程，本身不易懷孕的廣告小妹，見狀感嘆，「我的求子路越艱難，就越心疼每一個生過孩子卻沒有得到丈夫善待的婦女。」網友看到貼文，紛紛為她加油打氣，「小妹辛苦了！也請放寬心，一定會有好消息，曾經走過求子路的腦粉完全能體會妳的心情」、「辛苦了，長點肉才好受孕」。（編輯：薛羽彤）