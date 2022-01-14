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小S逼供成功！哈林招認微整型　讚她比林志玲漂亮

▲小S（左二）興奮地在路邊唱起庾澄慶的招牌歌曲，被狠虧（左）：「你真是厚臉皮。」（圖／CATCHPLAY+提供）
▲小S（左二）興奮地在路邊唱起庾澄慶的招牌歌曲，被狠虧（左）：「你真是厚臉皮。」（圖／CATCHPLAY+提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-01-14 13:00:00

小S（徐熙娣）主持綜藝節目《熙娣想聊》，最新一集邀請昔日搭檔哈林（庾澄慶）相見歡，兩人憑藉好交情不斷互虧，小S在最愛的終極二選一單元中，拷問哈林：「如果黃子佼與卜學亮同時掉進水裡，你會救誰？」不等對方回答就接話：「你救阿亮好了！」狠虧前男友一番；她繼續犀利逼問：「下面哪一首歌的MV女主角比較漂亮？《哈你歌》還是《春泥》？」哈林笑回：「《哈你歌》（MV女主角為小S）啦！」小S故作不知情地說：「《春泥》的女主角是誰呀？」哈林無奈地說：「林志玲啦！滿意了吧！」

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▲庾澄慶（左）突鬆口會打老婆，小S（右）一句話狠虧。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲庾澄慶（左）稱讚小S（右）比林志玲漂亮，讓她開懷大笑。（圖／CATCHPLAY+提供）

小S展現巨星親民的一面，盛裝與保鑣搭公車前往與哈林見面，沿途中她不斷質問：「我性感嗎？你覺得我會有生過三個小孩的感覺嗎？」生存欲超強的保鑣秒答：「看不出來！」小S尺度大開地問：「如果跟我一夜情要不要？」令小鮮肉保鑣哭笑不得；即將與偶像碰面的小S，興奮地在路邊唱起哈林的招牌歌曲《讓我一次愛個夠》、《情非得已》等金曲，彷彿整個城市都是她的舞台，哈林虧她：「你真是厚臉皮！」小S繼續歡唱：「你給我小雨點……」又遭哈林狠嗆：「你給我閉嘴！」

哈林年齡進入60歲大關，小S問他是否會在意外貌，他自信回應：「寧願老得自然，也不要美得奇怪！」透露不打肉毒桿菌，看過很多人打完臉很僵，小S立刻爆料「阿雅嗎？」害哈林尷尬不已。她又反問哈林：「那你覺得我看起來像不像有整型？」哈林直言：「應該有一點點。」小S驚訝回答：「怎麼可能，我很自然耶！」之後才從實招來偶爾會打，哈林稱讚她狀況看起來很好，會讓人覺得應該有做微整型或電波，此話一出，引來小S怒嗆：「電波也不行？你老婆一定有打啦！」哈林大笑自招：「我就有打啊！」

▲庾澄慶（右）聊起和老婆逛超市的話題，讓小S（右二）捧腹大笑。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲庾澄慶（右）聊起和老婆逛超市的話題，讓小S（右二）捧腹大笑。（圖／CATCHPLAY+提供）

最後小S感性地說：「今天真的很歡樂耶！我會這麼放鬆，這麼瘋！」話還沒說完，她就向哈林哥伸出鹹豬手，哈林迴避：「你不要亂摸我的腿！」小S笑說：「我只是捏一下也不行喔！」更伸手摸哈林哥胸膛，令他露出驚嚇表情！兩人的爆笑互動，引發網友熱烈討論。《熙娣想聊》最新一集已在CATCHPLAY+影音平台獨家上架。

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