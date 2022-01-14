羅志祥居然知道！大膽爆料：《華燈初上》凶手就是潘警官

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羅志祥也說，羅雨儂上節目澄清的舉動太刻意，「想要做實好人身分，想讓人把她排除」，有網友咬定兒子子維嫌疑，羅志祥推翻回應：「我跟你們說不可能啦，因為不會有劇是拍兒子殺媽媽的啦，明白嗎？」
網友也表示，不能排除蘇媽媽自殺的可能性，羅志祥認為除非楊謹華通告重疊，不然「讓自己不能在裡面繼續演，那也太可惜？」凶手論爭辯告一段落，羅志祥堅信「潘文成」就是真凶，從潘警官幫藏毒、只跟蹤1個人、藏菸灰缸等3個動機來看，加上花子跟阿達第二季結尾的嫌疑線索，他斷定：「狼王是潘文成！」
以下圖片有劇情透露，慎入！！！
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※ 安心專線：1925
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