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羅志祥居然知道！大膽爆料：《華燈初上》凶手就是潘警官

▲羅志祥咬定楊祐寧飾演的「潘文成」就是真凶。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲羅志祥咬定楊祐寧飾演的「潘文成」就是真凶。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-14 15:46:00

Netflix影集《華燈初上》凶手是誰引發全台關注，在第三季上架前，眾星各有不同看法，小豬羅志祥在IG有一番見解，認定楊祐寧飾演的「潘文成」就是真凶。

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▲羅志祥覺得潘文成行為可疑。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲羅志祥覺得潘文成行為可疑。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
羅志祥先表示：「每個人都有他殺的動機，但看到現在，我相信每個人都有覺得誰是凶手的可能。我覺得凶手是潘文成，原因（是）讓人覺得他喜歡羅雨儂的假象，其實是害怕她知道什麼。光的男孩服務生小豪，在裡面看似與世無爭，但心裡卻暗藏殺機！」

羅志祥也說，羅雨儂上節目澄清的舉動太刻意，「想要做實好人身分，想讓人把她排除」，有網友咬定兒子子維嫌疑，羅志祥推翻回應：「我跟你們說不可能啦，因為不會有劇是拍兒子殺媽媽的啦，明白嗎？」

網友也表示，不能排除蘇媽媽自殺的可能性，羅志祥認為除非楊謹華通告重疊，不然「讓自己不能在裡面繼續演，那也太可惜？」凶手論爭辯告一段落，羅志祥堅信「潘文成」就是真凶，從潘警官幫藏毒、只跟蹤1個人、藏菸灰缸等3個動機來看，加上花子跟阿達第二季結尾的嫌疑線索，他斷定：「狼王是潘文成！」

以下圖片有劇情透露，慎入！！！

▲羅志祥發長文解析《華燈初上》，直呼凶手就是潘警官。（圖／羅志祥IG）
▲羅志祥發長文解析《華燈初上》，直呼凶手就是潘警官。（圖／羅志祥IG）
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