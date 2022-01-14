本土疫情升溫！疫苗接種涵蓋率增 追加劑突破百萬人次
有鑒於本土Omicron疫情升溫，指揮中心今（14）日宣布，將重啟公費疫苗預約平台，已接種兩劑疫苗且滿12週、年滿18歲的民眾，明日上午10時起分段開放預約接種疫苗追加劑量。根據統計，目前國內第一劑接種涵蓋率為 80.55%、第二劑71.77%、基礎加強劑0.23%、追加劑4.56%。
編輯中心／綜合報導
2022-01-14 15:28:21
指揮中心表示，昨日疫苗接種 30萬5424 人次，其中 AZ接種 6,033 人次，Moderna 接種 225,964 人次，高端接種 8,974 人次，BioNTech 接種 64,453 人次。 截至目前為止，累計接種 3672萬3505 人次，包含 AZ接種 15,066,856 人 次，Moderna 接種 8,620,396 人次，高端接種 1,529,152 人次，BioNTech 接種 11,507,101 人次。
指揮官陳時中說明，目前疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 80.55%、第 2 劑 71.77%、基礎加強劑接種率 0.23%、追加劑接種率 4.56%，換算追加劑施打人數已超過100萬人，達106萬5274人。
有關預約平台重啟開放民眾預約，指揮中心表示，將提供給「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑，意即為2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾（2004/1/23(含)前出生），施打時間為1月17日至1月23日。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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