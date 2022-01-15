阿龐梳油頭演黑道老大　組「球棒隊」嚇歪楊子儀

台視、三立八點檔《一個屋簷下》近來楊子儀二度登場，以前角色雙胞胎弟弟「江人傑」的身分出現，從事野生動物攝影、四海為家，性格放蕩不羈與哥哥江人豪有著天壤之別，他的出現也帶出新的故事線，14日晚由阿龐飾演的新角色澳門黑道老大「雷公」現身，因為被楊子儀欠下千萬巨款，帶著小弟追到台灣討債。阿龐把楊子儀帶到廢墟，揮舞球棒威脅不還錢就要斷手斷腳，眼神兇狠看起來還有幾分瘋狂，阿龐梳著油頭搭配酒紅色西裝，另外還搭配手套、玉佩等配件，為了讓角色看起來更狠一點，並在臉上加了一道刀疤，造型細節上做足功夫，不過阿龐笑說：「我平常最喜歡牛仔褲跟T-shirt，西裝穿起來就是綁手綁腳，我可能就是沒有那個公子的命，西裝對我來說是最難駕馭的造型。」
娛樂中心／綜合報導
2022-01-15 01:00:00
阿龐這次飾演來自澳門的角頭老大，說話帶有廣東口音，他表示：「要轉換成這樣的口音不算難，以前很喜歡劉德華、張學友等歌手，很喜歡模仿他們講話，滿有趣的」，他之前在台視八點檔《生生世世》嚴父角色深植人心，這回化身黑道老大耍狠程度更上一層樓，身邊還有一群手下簇擁。阿龐透露，人的心中都有黑暗面，所以每次接到這樣的角色都會覺得很過癮，可以恣意灑脫。阿龐表示：「所以很高興有機會做不一樣的演出，希望未來還能有更多機會以不同面貌跟大家見面。
台視、三立八點檔《一個屋簷下》每週一至週五晚間8點於台視主頻及三立都會台同步播出。除此之外愛奇藝、myVideo及LINE TV也能觀賞，歡迎觀眾朋友鎖定。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、11