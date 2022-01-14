遠百竹北試營運3萬人擠爆「進館都難」　網驚：大群聚？

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不過遠百竹北確實深受在地人期待，而且內部裝潢相當具有特色，建築以客家建築圓樓為造型，並打造3座大型公共藝術作品，館內不僅擁有近8成獨家餐飲，還有最受大家期待的吃到飽霸主旭集、網友票選最受歡迎的壽喜燒MO-MO-PARADISE、全台最大LADY M等名店。最讓竹科媽媽開心的，則是有挑高7米、童書萬冊的誠品生活。館方和各店家推出眾多消費優惠，竟然有LUXGEN名車可以抽獎！
遠百竹北為在地居民，打造頂級超市City’ Super專屬店型，首設有機產銷履歷直送專區及超市最大植物性食品專區，搭配高檔生鮮現買現煮主廚精緻料理服務。誠品採挑高7米設計、精選近萬種童書，不只體貼竹科媽媽遛小孩的需求，誠品也祭出開幕多重優惠。
給最愛寶貝的你，全台獨家孩好 好生活，架構式遊戲墊 開幕慶全面9折，單筆消費滿10000元贈THERMOS限量保溫瓶一個。史萊姆實驗室由專業老師帶領，讓小朋友透過實際DIY激盪創意，滿15000元贈5000元儲值金再加實驗室研究員禮盒(限量30組)，滿18000元贈6000元儲值金再加頂級實驗家禮盒(限量20組)。
新竹獨家Lifestyle複合專門店niko and…，開幕期間加入會員，單筆消費滿999元即贈品牌防護口罩組乙組（口罩鍊＋口罩套＋口罩2入），單筆消費滿3500元再送品牌法蘭絨保暖毛毯乙條。日本時尚BEIGE形象概念店「CONCEPT OF BEIGE, 」，開幕首四日新品85折。
台灣設計師品牌J&NINA開幕期間凡消費即贈精品飾品乙個，加入VIP會員再贈品牌設計家飾桌旗乙條。潮流時尚愛好者的全新基地adidas Original商品全面8折起，單筆消費滿6000元即贈品牌雨衣及透明托特包乙組、滿8000元加贈品牌野餐墊乙個。
大新竹獨家HOI好生活，消費滿1800元贈獨家品牌提袋，限量100個送完為止。首次進駐百貨的敲敲金工，開幕日至2月8日，純銀款式手作體驗享四人同行一人免費。最美花藝想想拾花，開幕日起30天內，當日消費滿2000元可直接成為尤加利會員（原消費金額須滿4000元），還可立即享受五大好禮，遠百竹北要用最高CP值讓每位消費者感受最暢快的購物新體驗。
即日起至1月27日在8樓多元展場舉辦首場大型「客家藝文特展」，結合客家特色文化及新竹縣在地產業，將「聽、觸、視、味、嗅、心」五感六覺匯聚如陶藝、漆藝、木雕、版畫、石雕等種類多元的豐富作品。
不只設置在柔美線條中展現客家剛毅精神，以金屬工藝打造大型的「映射．繞桐花」；絕美藍染海、竹風鈴展區；客家藝文特展中央展區呈現新竹縣花的精品茶花及巨型茶花。更將傳統與創新融合，特別規畫花草茶葉文化展區。
挑高7米的「誠品生活」 萬本童書遛孩友善
挑高7米的「誠品生活竹北遠百店」，大量運用綠色與深淺木質色系創作，呈現寬闊舒適、充滿綠意的森林系空間。搭配攝影師簡子鑫漫遊冰島與柏林的黑白攝影作品打造的5大幅藝術光牆，並在光牆旁設置宛如書本扉頁的立體格柵，與點點燈光相互輝映，為人文氣息點題。
試營運首日起，凡誠品人會員單筆消費，不限金額即可獲得充滿新年喜氣的「壬寅年董陽孜福字春聯」乙張；於書店單筆消費滿1500元，即可獲贈日本書寫品牌HIGHTIDE美型玻璃沙漏(S)1只；於書店或專櫃單筆消費滿3800元，贈HIGHTIDE 玻璃沙漏(Ｍ)1只。
試營運首兩週週末，凡於專櫃單筆消費滿1500元，贈竹北在地絹印工作室特製「開幕限定竹北糙米茶包」1份。開幕首三日下載誠品人APP成為白卡會員，特別降低門檻，單日只要消費累計滿3600元，即可升等金卡會員（原升等門檻為6000元）。
為歡慶開幕！即日起至1月27日(四)，遠百竹北祭出最強六重好禮大方送，還有機會抽中LUXGEN名車。
第一重：百貨服飾當日累計滿5000元送500元抵用券
第二重：國際精品、大家電當日單筆滿10000元送1000元十足抵用券
第三重：持13大銀行信用卡單筆分6期刷滿6000元送200元十足抵用券
第四重：持12大銀行信用卡數位3C、MUJI單筆分6期刷滿10000元送500元十足抵用券
第五重：除全館滿額回饋外，持遠百APP使用HAPPY GO Pay綁定指定信用卡可享單筆5000元送200元
第六重：持HAPPY GO卡於全館當日單筆消費滿2,000元且累點成功即可獲贈乙次抽獎機會，有機會抽中LUXGEN S3-APA智駕版汽車乙部。
HAPPY GO卡友，持HAPPY GO卡或遠百APP+單筆消費滿額之同卡號發票，禮讚三重送：
1/17~1/18，滿599元以上之同卡號發票，即可兌換弘前蘋果乙顆。（限量2,000份）
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