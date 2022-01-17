警破獲仿冒鳳凰電波　醫：勿信低價假貨

民眾愛美醫美風氣盛行，但熱銷療程如音波、針劑等，接連爆出假貨，日前警方偵破變造醫美器材集團，投資多家醫美診所，以合法掩護非法的方式，販售、租借經過偽造、變造熱門鳳凰電波、音波、針劑等機器、探頭及耗材，不法獲利上億元!對此，萊波亞美醫診所院長曾偉琦醫師提醒，案件中警方查扣變造鳳凰電波儀器、探頭，正是連林心如等眾多藝人指名愛用的知名療程，由於非侵入式且緊實效果滿意度高，在年前愛美旺季受到許多消費者青睞，但是醫美療程仍是專業醫療行為，一定要尋求合法診所及專業醫師，並且確認使用原廠正貨機器及探頭，切勿聽信不法商人低價話術行銷，而使用到高風險仿冒機器、探頭！
生活中心/綜合報導
2022-01-17 12:00:00
針對近期出現的假貨現象，曾偉琦醫師指出，鳳凰電波屬於高科技的非侵入式療程，而這都是經過數十年的研發，以透過單極電波全層加熱，進而達到民眾愛美的期待效果，而這是美國原廠透過上百種專利技術才能達到，其安全性及效果更是難以仿造。過去曾有不法業者使用改造、破解探頭及機器，將僅能一次性使用的探頭，經過違法變造重複使用，而過程中出現探頭破損等不良問題，讓輸出能量及安全性極度不穩定、因而導致燙傷，近期甚至出現山寨機，外觀擬真到連專業人士都很難判斷真假。不論是仿冒或是假貨，皆存在著嚴重的安全疑慮、品質完全沒保障，除了可能毫無效果白花錢，更有高風險造成嚴重傷害。曾偉琦醫師呼籲，雖然假貨難以肉眼分辨，但仍可透過簡單步驟認明鳳凰電波原廠儀器，讓療程更安心有保障。
療程施作前，可請診所出示官方授權的「原廠購機證書」以確保機器為原廠正貨並有安全保固，甚至透過「原廠醫師培訓證書」判斷醫師為原廠培訓，充分了解機器原理並具備操作技術專業醫師。而在治療前，也有簡單三步驟確保探頭為原廠正貨。
首先是要求當面確認並拆封完整的全新探頭包裝，以及確認上、下防偽雷射標籤，是否完整且無破壞痕跡，刮開下方標籤的銀漆可見專屬驗證的QR code，最後是親自掃描QR code，即可線上辨識是否為全新未使用的原廠正貨探頭。曾偉琦醫師進一步建議消費者，進行療程時，從外盒拆封到探頭接上主機手柄，整段過程務必完全在視線範圍內，且無遮蔽視線的布單，避免不肖人士調包探頭。
而對於警方破獲不法業者開立診所，以合法掩飾販售非法診所的方式，消費者如不放心，可在諮詢前至原廠官網，先確認診所是否在原廠合作的認證名單上，進行初步的篩選及把關。坊間充斥許多低價販售假貨的行銷陷阱，醫師提醒一定要睜大眼睛確認「原廠正貨」，確保療程品質及安全性。
曾偉琦醫師最後提醒，鳳凰電波原廠機器機制需在一定時間內施打完畢，以達到期待的能量累積，呼籲消費者切勿以價格考量為導向或拆打探頭，並選擇原廠正貨及認證醫師，避免使用來路不明的儀器或耗材，才不會傷了荷包又損了面子。