宜縣官員涉弊案 建設處代理處長、農務科長羈押禁見獲准
宜蘭縣政府傳出有2官員涉嫌貪污，宜蘭地檢署13日展開搜索，約談縣長林姿妙等20多名涉案人與證人。今（14）日清晨4時47分，林姿妙被送至地檢署複訊列被告請回，建設處代理處長吳朝琴和農業處農務科長吳東原涉犯圖利罪嫌重大，檢方聲請羈押禁見。稍早地院召開羈押庭後，裁定2人羈押禁見。
編輯中心／綜合報導
2022-01-14 16:33:35｜2022-01-14 16:35:40
檢方認為，林姿妙、羅東鎮長吳秋齡等人所辯各節仍有進一步查證必要，訊後先行請回；交通處長黃志良、秘書處長曾成陽、前國大代表林束梅、吳秋齡及其夫魏炎輝（前縣議員）等人複訊完畢先後請回。另羅東鎮公所行政室主任趙竑勳（前經建課長）、課員黃耀智涉犯圖利罪，各具保10萬元；前宜蘭縣議員劉石純、陳正勳、林姓被告涉犯行使業務登載不實文書等罪嫌，各具保10萬元；地震處長楊崇銘涉犯詐欺取財罪，5萬元交保。
據了解，檢廉掌握，羅東土地開發疑有弊案，涉及層面廣泛，疑與四局處有相關，包括人事聘用、教師徵選、土地與重劃等，因此檢廉13日兵分30多路，大動作搜索宜蘭縣政府、羅東鎮公所、宜蘭縣長林姿妙官邸等地，並將林姿妙等約30位相關嫌疑人及證人帶回台北的廉政署偵訊。（編輯：林莞茜）