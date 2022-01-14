3年前一句中文都不會！越南新住民拚上逢甲大學

《四方報》報導，就讀國立基隆高中的越南新住民陳福恒剛來台灣時一句中文都不會說，但經過3年不懈的努力克服語言障礙，於今年考上心中第一志願逢甲大學材料科學與工程學系，全校師生都為她感到高興。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-14 17:49:05
綜合媒體報導，陳福恒在越南唸書唸到高二，因經濟因素半工半讀，於2018年跟著媽媽來到台灣，語言不通和文化差異曾讓她感到相當無力，尤其是看不懂中文成為唸書最大的阻礙。她記得自己高一時第一次段考看不懂試卷、考得很慘，作文也是寫不出一個字，後來在學校的扶助課程幫助下，找到越南老師一對一進行課後輔導，使用羅馬拼音學習中文，才逐漸跟上同學。
對材料科學相當感興趣的陳福恒將逢甲大學材料科學與工程學系視為第一志願，她表示，系上跟許多越南的企業產學合作，自己有中文和越南文雙語專長，希望未來能進入相關企業工作，發揮所長，未來還想攻讀化工材料研究所。
從第一次國文考30分，慢慢進步到考試及格、再到高二時，通過華語能力測驗TOCFL獲得成績第五級，陳福恒學習進步的軌跡，認輔老師吳惠琴都看在眼裡。她表示，有鑑於學生的母親是越南新移民的越來越多，為了方便跟家長溝通，特地去學越南文，教學相長，她不僅是陳的老師，也變成她的家人與最好的朋友。
基隆高中校長鍾定先對陳福恒的表現也相當肯定，他表示，陳福恒的中文從零到有，到現在已經可以跟人溝通，這個進步相當不容易，在她的努力跟老師的協助下成功做到了，考取的消息傳來，全校師生也都十分感動。