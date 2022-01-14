竹北遠百試營運 楊文科與徐旭東攜手迎客

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徐旭東稱讚楊縣長是個熱心的執政者!他指出，過去竹北地點位置佳，但經濟推動力不夠，少了大型零售百貨，當時楊縣長擔任副縣長，縣府以停八BOT案與遠東集團簽約，遠東冒險投入5、6年時間，促成遠百進駐竹縣，終於在今日竹北遠百正式大家見面，堪稱是台灣北部地區最現代化的百貨，讓縣民不用在往其他處跑購物，更吸引全台民眾前往，期望未來遠東與縣府一起帶動新竹縣經濟發展，成為眾人的驕傲!
楊文科也偕徐旭東一一走訪各樓特色，竹北遠百採複合式商場經營，包括百貨、超市、餐飲、休閒及公有停車場等多功能休閒空間，建築體為地上10層、地下4層，從商場建築外觀到內部設計，都大量融入客家人文之美，位於七樓「客家古厝」選用在地紅磚，重現客家式平民住宅，由專業老師繪製仿舊圖樣，呈現古厝樸實之美，緊接著眾人逛「客家老街」，該設計靈感來自湖口老街，沿著街道可以看見細緻仿舊復刻木製門窗、客家花布大燈籠等裝飾。
盡收竹北風景的「空中花園」，是遠百綠建築設計亮點，為「多層次景觀生態綠化屋頂」提供生物生態棲息空間，設備則使用省水器材，可儲存雨水澆灌使用。另一個亮點「圓樓天空」擬真大型天空造景，天空顏色隨著時間產生變化，象徵一日的時序輪替。
最後眾人來到一樓大廳，抬起頭可看到「好客天棚」，由日本當代藝術大師大卷伸嗣創作，將客家尊敬天地、愛護自然萬物的精神化作「龍」的意象，花果環繞枝象徵當地文化落地生根、飛鳥、魚躍、蝶舞象徵展望未來。