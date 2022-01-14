慘領月薪5千！雞排妹師妹揭驚人身世　竟是酒廠豪門千金

女星鄭羽凡（本名鄭雅雲）曾哀怨一個月只賺5千多元，因此脫離網紅團體「在不瘋狂就等死」，改加入新公司成為雞排妹（鄭家純）的師妹，從「亞亞」改名為鄭羽凡重新出發，最近她在《小明星大跟班》節目上罕見曝光家族背景，原來她是雲林虎尾釀酒廠第二代千金，家裡光是廠房、酒窖就佔地3,600坪，產酒供應給米其林餐廳、高級超市，小時候光是去門口開門都要騎車，讓主持人吳宗憲聽完後都很震驚。





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▲鄭羽凡家裡有3600坪的酒廠、酒窖。（圖／翻攝《小明星大跟班》YouTube）

鄭羽凡的阿公那一代原本開紙廠，爸爸從國外留學回來後，接手後發明了「製酒機」，改在雲林經營酒廠。由於家境富裕，連遛狗都有專屬傭人，她一直以為每個家裡都會有阿姨幫忙，直到上學後才知道「不是每個人家都有阿姨」，因為爺爺喜歡跑車，鄭羽凡18歲後就成了法拉利賞車會的貴賓。





鄭羽凡上台北後當網紅拍片，住在公司提供的地下室宿舍裡，經常生病之外，酬勞被公司抽了7成，平均年薪竟只有20萬，過著苦哈哈的日子，她索性離開公司獨立接工作，結果一個月接案拍片就賺了近20萬，談過三段戀愛，每一段都交往很久，都因為工作太忙而分手。





▲鄭羽凡自曝18歲就當了法拉利的賞車貴賓。（圖／翻攝《小明星大跟班》YouTube）

主持人Sandy吳姍儒勸她「其實妳也不用那麼忙工作啊，妳家裡面條件那麼好」，鄭羽凡卻說，如果爸爸知道她一個人在台北很辛苦，「他就把我抓回雲林了，他會覺得妳太累了，那妳乾脆不要做」，所以再累也不願向家人訴苦。





鄭宇凡開出擇偶條件，身高至少180公分、熱愛大自然、會料理美食、熱愛小動物，跟寵物和睦相處，比較特別的是，要融入威士忌豪門家族，她希望男友酒量要好，不能起酒疹，且忌諱說出「蛤，這麼貴」的口頭禪，非常扣分。因為曾交往收入不高的上班族，結果對方月底連300多元的義大利麵都吃不起，也不願讓女方請客，自卑感太重，讓戀情難以長久。



