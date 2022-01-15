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周杰倫MV最正女主角是？鄉民全喊「她」超無敵：顏值巔峰

▲天王周杰倫出道以來，擁有許多膾炙人口的經典作品，拍過的MV也不少，就有網友好奇在這麼多合作過的女星之中「誰最正」。（圖／周杰倫IG）
▲天王周杰倫出道以來，擁有許多膾炙人口的經典作品，拍過的MV也不少，就有網友好奇在這麼多合作過的女星之中「誰最正」。（圖／周杰倫IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-15 10:45:35

天王周杰倫出道以來，擁有許多膾炙人口的經典作品，而在眾多MV中，也邀請到不少漂亮的女主角拍攝；對此，就有網友好奇，在這麼多合作過的女星之中「誰最強」，貼文一出，掀起熱議。

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該名網友在PTT以「周杰倫MV最頂的女主角是哪個？」為題發文，表示周董的經典歌曲無數，拍過的MV數量眾多，合作過的女星當然也就多。

原PO也舉例，像是《算什麼男人》的林依晨、《可愛女人》的徐若瑄、《龍捲風》的陳怡蓉、《說好的幸福呢》的陳匡怡、《我不配》的曾愷玹、《楓》的柯佳嬿、《退後》的田馥甄、《四面楚歌》的周迅等，他好奇這些周董合作過的女星「哪個最頂」？

▲天王周杰倫出道以來，擁有許多膾炙人口的經典作品，拍過的MV也不少，就有網友好奇在這麼多合作過的女星之中「誰最正」。（圖／周杰倫IG）
▲天王周杰倫出道以來，擁有許多膾炙人口的經典作品，拍過的MV也不少，就有網友好奇在這麼多合作過的女星之中「誰最正」。（圖／周杰倫IG）
貼文一出，掀起熱議，「我只知道珊瑚海，Lara超讚」、「夏如芝超正」、「hebe阿」、「《七里香》裡面的田中千繪超正」；其中，受網友提名第二多的是「曾愷玹」，「曾愷玹怎麼輸？」、「曾，正到爆」、「曾現在還是很美」、「曾，沒得比」

最多網友點名的則是台大五姬的「國企匡」陳匡怡，「年輕的匡匡，無敵」、「匡匡」、「陳匡怡的確最正」、「論美貌陳匡怡」、「匡，那時真的神」、「匡的顏值顛峰完美保留」。（編輯：郭佩蓉）

▲台大五姬的「國企匡」陳匡怡受到最多網友點名。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）
▲台大五姬的「國企匡」陳匡怡受到最多網友點名。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）
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