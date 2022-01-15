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錘夫有功？李靚蕾獲選「中國10大女性」　文章被罵到下架

▲李靚蕾（左圖）手撕王力宏，獲選「中國10大女性」。（圖／李靚蕾、王力宏IG）
▲李靚蕾（左圖）手撕王力宏，獲選「中國10大女性」。（圖／李靚蕾、王力宏IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-15 11:10:34

李靚蕾靠「自己的電腦跟手指」揭發王力宏荒淫性史，不僅撕掉他優質偶像的面具，也結束其經營了26年的演藝事業，長達2個月隻身對抗前夫、By2孫雨經紀團隊的「事蹟」，被大陸周刊推選為「年度十大女性」，不過輿論反應兩極。

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▲李靚蕾（左）再錘前夫王力宏，痛訴對方強行入屋看孩子。（圖／李靚蕾微博）
▲李靚蕾開戰前夫王力宏，激起廣大輿論。（圖／李靚蕾微博）
陸媒《新周刊》近日公布2021年「年度十大女性」名單，李靚蕾名列第7，周刊盛讚她「揭開了家庭内部存在的算計」，與踢爆吳亦凡不堪性史的網紅都美竹一樣，都是「選擇覺醒和逃離、與男星們割席，爭取自己應得的利益，才有了一連串的社會討論」。

▲李靚蕾再度向王力宏團隊宣戰，保護2女1子。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾二度向王力宏團隊宣戰，保護2女1子。（圖／李靚蕾IG）
文中還提及「她們當然不是完美受害者，也不一定算得上是獨立女性。但至少，公眾因為她們開始關注『煤氣燈效應』等現象，『以愛為名』的齷齪得以大白於天下，其他女性乃至關係中更弱勢的乙方，才有機會避開身邊難以察覺的、有毒的情感操控和經濟壓迫。」

▲李靚蕾似乎不理會BY2工作室的聲明。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾不同於台灣傳統女性形象。（圖／李靚蕾IG）
然而，這份名單遭到不少網友質疑，因為相較其他上榜的女性對其祖國有重大貢獻，李靚蕾、都美竹比較傾向於爭取個人利益，且李靚蕾是美籍日港混血，根本不是大陸人，微博博主就酸「新周刊正準備給她頒個錘夫獎呢，作文女神嘩啦一聲翻車了，要求徹查她的聲音飄過了台灣海峽，作文女神還敢來大陸領獎嗎？」

也許是爭議發酵，《新周刊》目前已經把文章下架。（編輯：楊穎軒）


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