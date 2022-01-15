水逆報到！唐綺陽預告情勢恐巨變　這4星座首當其衝

有「國師」之稱的星座專家唐綺陽日前發文透露，14日水星正式逆行，預告當前情勢會有很大的變化，而本週將是「關鍵中的關鍵」，並公布首當其衝的4個星座。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-15 13:41:33｜2022-01-15 13:44:38
唐綺陽表示，今年第一波水逆報到前，過去10天的停滯「卡頓的能量已經很強」，自己有特別感受到，而水星逆行後，天王星也同時順行，情勢正朝「戲劇性、逆轉」方向前進，任何事，不管是疫情造成的社會影響，還是社會事件的評價走向，都會有很大的變化。
對於這波水逆，唐綺陽在直播中談到首當其衝的4個星座，分別是金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座，不過也不全然是壞事，接下來可能會有好有壞，因為一切取決於過去種什麼因，現在就得什麼果。
唐綺陽問，是否已感到強烈的停滯效應？諸如溝通不順、網路卡頓、交通不良等「被搞到」的感覺，加上近來疫情的壞消息，坦言「沒辦法，就多點耐心，想想這就是水逆啊，笑一笑也就過了」。
即便不太順遂，不過唐綺陽說，水逆也用一些不順之事，提醒我們注重如何溝通才有效率，不會產生誤會與多次往返，甚至市場、策略若效果不彰、有偏差也不要懊惱，因為意味著「能找出問題，能進行調整」，所以善用水逆，可以成為「事件的轉折點」。（編輯：楊穎軒）