「空靈系女神」蒼井優被拒絕100次 遇到他改寫人生！
日本名導岩井俊二2004年的作品《花與愛麗絲》集結鈴木杏、蒼井優、郭智博、阿部寬、大澤隆夫及廣末涼子等演員演出，數位修復版宣布搶先日本在台上映。岩井俊二對於作品在台重新上映感到開心，但也羞澀表示，回顧再看《花與愛麗絲》，雖然在國際影壇評價譽為亞洲青春電影經典代表之一，但自己覺得還有許多進步空間。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-16 07:30:00
有著「空靈系女神」稱號的蒼井優，以清新脫俗的氣質讓觀眾印象深刻，近年陸續以《她不知道那些鳥的名字》、《間諜之妻》連續斬獲各項影后，美貌與實力兼具，但令人驚訝的是，蒼井優與岩井俊二導演合作之前，居然試鏡失敗上百次，直到2004年演出《花與愛麗絲》，便讓她站穩日本影壇一姐地位。
蒼井優成長及求學過程都在福岡，14歲選上音樂劇《安妮》小角色出道，雖然只是合演群角色，卻也讓她對演戲產生興趣，簽下經紀公司並搬到東京。她一邊擔任少女雜誌專屬模特兒，一邊四處奔波試鏡，但兩年間所有的影視試鏡全遭到拒絕，蒼井優屢敗屢戰，15歲時遇見岩井俊二導演，人生因此大改變。
導演岩井俊二挖掘蒼井優擔任《青春電幻物語》的重要女角，飾演一名被霸凌者威脅，被迫從事援助交際的國中生，自此她開始受到注目。事隔三年，再度請她擔任《花與愛麗絲》的女主角，她與鈴木杏共同詮釋這部關於兩個女孩友情、愛情的青春故事，電影推出後大獲好評，尤其在電影裡以一段絕美芭蕾舞驚豔全場的蒼井優，星路從此大開，成為空靈美少女的代表。《花與愛麗絲：數位修復版》1月28日春節上映。