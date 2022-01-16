李嘉欣嫁「空殼豪門」！千億遺產吃不到 月領零用錢維生
51歲李嘉欣患先天性心臟病，心肺肝腎全損，差一點變植物人，在加護病房急救2天，撿回一條命。擁有「最美港姐冠軍」封號的李嘉欣是中葡混血兒，入行後男友個個富豪，最後與香港船王許愛周之孫許晉亨結婚，生了一子許建彤，擄獲公婆歡心。傳出李嘉欣千挑萬選卻選了個空殼豪門，家族遺產420億元（約台幣1500億元）看的到吃不到，每月只能領200萬（約台幣800萬元）的零用錢，為此還短暫復出真人秀撈金。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-16 11:31:11｜2022-01-16 12:16:01
李嘉欣年幼時父親外遇拋家棄子，她和媽媽、姊姊擠在天台的鐵皮屋過活，14歲就開始半工半讀，這段成長背景讓李嘉欣不在意世俗的眼光和批評，甚至被貼上「拜金女」的標籤，李嘉欣受訪坦承自己很重視物質，另一半必須事業成功，有能力駕馭整個家庭，「他的魅力在於他可以承擔很多東西，那這樣我會更愛他，我會著迷多一點。」
在嫁入許家之前，李嘉欣最轟動的一段戀情，就是和香港富豪劉鑾雄的婚外情，據傳劉鑾雄為了擄獲佳人芳心，送了她2棟別墅，有一次李嘉欣住的大樓停電，劉鑾雄親自爬了20多層樓送食物給她，讓李嘉欣深受感動，後來李嘉欣沒有辦法忍受劉鑾雄的花心，終於忍痛分手。
由於對男人很有一套，李嘉欣收服了周旋美女之間的許晉亨，她的公公是「中建集團」主席許世勳，2018年許世勳過世，留下420億元（約台幣1500億元）遺產，但許世勳生前早將財產變成家族信託基金及保單，李嘉欣夫婦每個月只能領200萬（約台幣800萬元）的零用錢，10年沒拍戲的李嘉欣，在3年前還復出接真人秀《演員派》，酬勞高達人民幣5000萬元（約新台幣2.25億元），對李嘉欣來說也是相當重要的收入。