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吃到飽火鍋也搞無菜單新招！肉肉天梯、和牛泡芙超澎湃

▲吃到飽出新招！饌和牛升級「無菜單創意鍋物」，搶攻中高價位的火鍋市場。打造北海道A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬盛裝的肉肉天梯，佐以松露的和牛泡芙，飄著乾冰超浮誇上桌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吃到飽出新招！饌和牛升級「無菜單創意鍋物」，搶攻中高價位的火鍋市場。打造北海道A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬盛裝的肉肉天梯，佐以松露的和牛泡芙，飄著乾冰超浮誇上桌。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-19 08:00:00

樂多多集團旗下品牌「饌和牛」，曾以和牛吃到飽掀起熱潮，沒想到2022年出新招，升級推出「無菜單創意鍋物」，搶攻中高價位的火鍋市場。主打北海道A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬、及生猛蝦蟹等豪華食材，而且貼心很懂現在消費者喜歡「相機先食」，設計出肉肉天梯、和牛泡芙等特殊菜色，一次還得出動兩位店員才有辦法搬上桌的浮誇菜色，飄著乾冰夢幻開吃。

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▲一次得出動兩位店員才有辦法搬上桌的浮誇「無菜單創意鍋物」，每位1,280元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一次得出動兩位店員才有辦法搬上桌的浮誇「無菜單創意鍋物」，每位1280元。（圖／記者蕭涵云攝）
饌和牛從同集團另一品牌「明水然鐵板燒」的口碑與成功經驗，掌握「無菜單」的餐飲模式逐漸成形、也為多數消費者接受，2022年將吃到飽全面升級為「無菜單創意鍋物」。為了菜單改版，還延聘曾任職台北遠東香格里拉大飯店，擁有WACS世界廚師聯合會國際評審資格認證的林宸緯主廚，親自參與湯品研發與菜單產品的監製，從前菜沙拉、和牛泡芙、和牛盛合、生猛海鮮、雜炊到甜點，以「位上」形式提供星級餐飲。

▲擺上和牛、伊比利豬的肉肉天梯，擁有拾級而上的美味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲擺上和牛、伊比利豬的肉肉天梯，擁有拾級而上的美味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲饌和牛片肉不手軟，大方切出一口差點塞不下的尺寸，吃得很過癮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲饌和牛片肉不手軟，大方切出一口差點塞不下的尺寸，吃得很過癮。（圖／記者蕭涵云攝）
雖說是無菜單料理，但北海道A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬都是一定吃得到的經典食材，搭配胸腹肉和烏骨雞打造成肉肉天梯，不只擺盤浮誇，更讓饕客能拾級而上品嚐鮮嫩美味。和牛泡芙佐以松露做出西餐風味，生食等級的干貝表層炙烤出焦香，搭配肉質飽滿的麵包蟹和天使紅蝦，令人食指大動。

▲超厚和牛做成的泡芙再佐以松露。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超厚和牛做成的泡芙再佐以松露。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超浮誇擺盤，帶女朋友來約會絕對很有面子。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超浮誇擺盤，帶女朋友來約會絕對很有面子。（圖／記者蕭涵云攝）
除了新鮮漁獲將視當令鮮美程度提供，點餐時更可表明忌口的食材，將以同規格品項替代的貼心服務，有信心即使無菜單也保證讓消費者吃得滿足，雙人豪華套餐，一次還得出動兩位店員才有辦法搬上桌，飯後更有專人將整鍋鮮甜美味熬煮成雜炊。

▲為了提供最新鮮的當令漁獲，海鮮部分可能稍有變化。也可因應忌口食材做調整。（圖／記者蕭涵云攝）
▲為了提供最新鮮的當令漁獲，海鮮部分可能稍有變化。也可因應忌口食材做調整。（圖／記者蕭涵云攝）
▲歡慶開幕加贈的軍艦卷，蝦卵爆棚，網美系擺盤一樣不讓人失望。（圖／記者蕭涵云攝）
▲歡慶開幕加贈的軍艦卷，蝦卵爆棚，網美系擺盤一樣不讓人失望。（圖／記者蕭涵云攝）
饌和牛為了不負樹立「單身友善餐廳」已久的口碑，一樣歡迎單身老饕點用個人套餐，上菜的浮誇氣勢完全不會輸。歡慶轉型也祭出開幕優惠，即日起至1月30日，用餐皆加贈價值150元、蝦卵爆棚的「軍艦卷」乙份，接下來台中與台南店也將跟全新無菜單創意鍋物。

▲隱身台北城中市場商圈2樓的饌和牛，空間閒適。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隱身台北城中市場商圈2樓的饌和牛，空間閒適。（圖／記者蕭涵云攝）
▲饌和牛2022年出新招，升級推出「無菜單創意鍋物」，搶攻中高價位的火鍋市場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲饌和牛2022年出新招，升級推出「無菜單創意鍋物」，搶攻中高價位的火鍋市場。（圖／記者蕭涵云攝）

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