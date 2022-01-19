吃到飽火鍋也搞無菜單新招！肉肉天梯、和牛泡芙超澎湃
樂多多集團旗下品牌「饌和牛」，曾以和牛吃到飽掀起熱潮，沒想到2022年出新招，升級推出「無菜單創意鍋物」，搶攻中高價位的火鍋市場。主打北海道A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬、及生猛蝦蟹等豪華食材，而且貼心很懂現在消費者喜歡「相機先食」，設計出肉肉天梯、和牛泡芙等特殊菜色，一次還得出動兩位店員才有辦法搬上桌的浮誇菜色，飄著乾冰夢幻開吃。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-19 08:00:00
饌和牛從同集團另一品牌「明水然鐵板燒」的口碑與成功經驗，掌握「無菜單」的餐飲模式逐漸成形、也為多數消費者接受，2022年將吃到飽全面升級為「無菜單創意鍋物」。為了菜單改版，還延聘曾任職台北遠東香格里拉大飯店，擁有WACS世界廚師聯合會國際評審資格認證的林宸緯主廚，親自參與湯品研發與菜單產品的監製，從前菜沙拉、和牛泡芙、和牛盛合、生猛海鮮、雜炊到甜點，以「位上」形式提供星級餐飲。
雖說是無菜單料理，但北海道A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬都是一定吃得到的經典食材，搭配胸腹肉和烏骨雞打造成肉肉天梯，不只擺盤浮誇，更讓饕客能拾級而上品嚐鮮嫩美味。和牛泡芙佐以松露做出西餐風味，生食等級的干貝表層炙烤出焦香，搭配肉質飽滿的麵包蟹和天使紅蝦，令人食指大動。
除了新鮮漁獲將視當令鮮美程度提供，點餐時更可表明忌口的食材，將以同規格品項替代的貼心服務，有信心即使無菜單也保證讓消費者吃得滿足，雙人豪華套餐，一次還得出動兩位店員才有辦法搬上桌，飯後更有專人將整鍋鮮甜美味熬煮成雜炊。
饌和牛為了不負樹立「單身友善餐廳」已久的口碑，一樣歡迎單身老饕點用個人套餐，上菜的浮誇氣勢完全不會輸。歡慶轉型也祭出開幕優惠，即日起至1月30日，用餐皆加贈價值150元、蝦卵爆棚的「軍艦卷」乙份，接下來台中與台南店也將跟全新無菜單創意鍋物。