周杰倫慶生瘋露營、收紅酒禮　母子同框讚「我媽比我潮」

流行天王周杰倫18日迎接43歲生日，他難掩壽星雀躍的好心情，今（16）日提前曬出生日禮物和蛋糕，還有旅行間的美麗景色，嗨喊「生日就是要露營」、「露營露到不要不要的」，整個生日月都要瘋露營，鮮少露臉的周媽媽也不缺席愛子慶生趴，周董秀出母子合照，周媽媽一身俐落黑色打扮，顯得年輕時尚，他自嘲說「我媽比我還潮怎麼回事？」

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▲周杰倫人在外面露營，外套上還有昆蟲。（圖／翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫喜歡露營，放話整個生日月都要露營。（圖／翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫母子同框，周媽媽的俐落裝扮非常時尚。（圖／翻攝周杰倫IG）

周杰倫人脈廣，每年慶生趴眾星雲集，去年邀及同樣熱愛跑車的林志穎跟林俊傑伴舞，讓生日宴會充滿驚喜，兩位重量級的嘉賓加入聚會，現場氣氛熱絡，還曬出了豪華跑車，擺出帥氣姿勢發文：「我的女孩說它很帥，適合我！」

他今年則收到好友送的紅酒禮物，虧說「這位仁兄用包裝包了這兩瓶要我選，不知道哪來的想法」，桌上擺著法國知名氣泡水跟羅曼尼康帝酒莊名酒，都裝進高級包裝裡，這瓶紅酒價值要數十萬以上，跟氣泡水價格天差地別，要周董選擇，就是故意要逗壽星玩。喜歡骨董的他，還拿到一個極具年代感的金色盒子，看似十分貴重，他欣喜表示「以前的老東西，真的超精緻的」，很滿意這份禮物。

▲周杰倫收到紅酒跟氣泡水的生日禮物，笑說朋友很有創意。（圖／翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫的生日蛋糕以當紅的NFT熊熊當主角。（圖／翻攝周杰倫IG）