21歲網紅青青爭議不斷 斥資600萬當咖啡店老闆娘
擁有Instagram近90萬人追蹤的21歲網紅青青，以「MODI磨滴咖啡」品牌執行長的身分，出席超級集團盛宴活動，現場包括歌手祈錦鈅、徐少麟、網紅閃亮亮、瑋哥、星諠等上百位Youtuber、網紅、寫真女星齊聚一堂，就連青青的父母及家人也都到場見證女兒的喜悅。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-16 21:53:03｜2022-01-16 21:53:33
青青在台上致詞表示：「2021年是我人生轉變最大的一年！我面對了我所有的過去，雖然在改變的途中，我遇到了很多想詆毀我、看不起我的人，現在終於解決了所有的事情，回頭看這一切都是過程，心態也轉變為歸零學習，基層做起，做到讓父母放心。短短的一年多的時間，開了咖啡廳當起老闆娘，買了房子與夢想中的車子，在銀行眼裡是信用良好、零瑕疵，擁有無限卡資格的人！」
青青說：「回想起過去二年，我遇到很多不好的公司，不好的老闆、有的教我說謊，甚至騙人，我真的找不到我人生的方向，甚至我讓我不相信正財也能賺到錢！」她也強調，真的是選擇環境非常重要，這一年多，想法簡直像坐火箭一樣成長，從基層做起，努力與學習。運用自己的人脈及網路聲量，與集團合作開了網紅咖啡廳，接觸不同產業領域，學習投資房地產與股票讓收入增加；一年的時間，青青成功入手2300萬的新房及人生第一台跑車，價值台幣453萬元的保時捷718 GTS敞篷跑車，同時擁有七位數以上的存款。
身為咖啡店的老闆娘，青青也有自己的經營方式，她說一家咖啡店，斥資約600萬元，短短開業不到一年就已經做到，月營業額達到近90萬元左右，預計今年還會在桃園高鐵站附近，開設第二家分店；未來還是會繼續努力，不會讓大家失望，也希望咖啡店連鎖加盟能越開越大，不久之後也能在台北有屬於自己的窩。