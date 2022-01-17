55%大學生曾遇「打工陷阱」！3大地雷要當心　

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根據調查，假設學生碰到薪資違法情況，竟出現兩極化反應，有35.2%的人會「默默繼續做」，但也有31.6%的人選擇「自動離職」，其餘則有25.9%會主動向雇主爭取，不過僅有7.3%的人表示，會向主管機關檢舉。
另也有72.3%的學生透露，「曾經遇過」雇主沒有幫自己投保勞保，同樣如果學生面對這樣的情況，仍有46.3%選擇「默默繼續做」；30.7%選擇「主動向雇主爭取」，其餘則有16.9%選擇自動離職，僅有6.1%學生表示，會向主管機關檢舉。
值得注意的是，有55%的大學生指出，在寒假打工時，曾經碰過「打工陷阱」，在可複選狀況下，主要遇到的狀況依序為「雇主找藉口亂扣薪」（69%）、「實際打工內容、地點，與職缺廣告、面試洽談不相符」（57.6%）、「要求簽下內容奇怪、不合理的合約」（50.3%），以及「遭遇言語或肢體性騷擾」（41.7%）、「預繳保證金、訓練費」（37.9%）。
其他的工讀陷阱，又分別是「先付錢買產品、辦卡、辦貸款、成為公司股東」（26.8%）、「要求夜間、偏僻地點、非打工（企業）地點面試」（21.1%）、「要求銷售或提供有非法疑慮的產品、服務」（17.9%），以及「要求自費拍照、弄造型、買制服」（16%）、「以高薪引誘，要求情色打工」（12.4%）。
yes123求職網發言人楊宗斌提醒，寒假工讀除了賺錢外，學習社會經驗也相當重要，千萬不要只想著找到「錢多事少」、「不勞而獲」的工作，畢竟天下無白吃的午餐。
楊宗斌進一步指出，學生打工族更要積極爭取勞動權益，並且注意上工時的安全，因此雇主需提供完整的職前訓練，以及負擔工作保險，對勞資雙方都可以避免出現職災，化解這種「便宜行事」、「得不償失」的窘境。
楊宗斌也強調，求職反詐騙有「七不四要」原則，「七不」是指不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作，「四要」是指要陪同、要確定、要存疑、要注意就業隱私權，呼籲學生求職時應當心。