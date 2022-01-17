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寒假打工意願破14年新高　人力銀行揭加分履歷職缺

▲人力銀行公布「寒假打工計畫調查」顯示，破八成大學生計劃在寒假打工，比例破14年新高。（示意圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行公布「寒假打工計畫調查」顯示，破八成大學生計劃在寒假打工，比例破14年新高。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-17 11:01:35

學期接近尾聲，即將開始放寒假，不過對不少學生來說，可能為了未來學貸的還款，或者籌學費、生活費，甚至在「疫情年」幫忙分擔家計，急需寒假與春節工讀機會，人力銀行公布「寒假打工計畫調查」顯示，破八成大學生計劃在寒假打工，比例破14年新高，而人力銀行也提醒，就算只是打工，但選對職缺，對履歷也有加分。
 
調查顯示，有高達83.7%的大學生表示，「有計劃」寒假打工，比例高過去年的81.6%，以及前年的80.1%，更續創14年以來的新高。再以教育部最新統計，大專院校學生120.3萬人估計，大約有100.7萬人想在今年寒假上工，其中合計共有61.4%的學生，想兼兩份以上的工作；代表其餘的38.6%想找一份工讀就可以。

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對於寒假計畫打工，主要原因分別為「賺生活費」(79.1%)、「想存錢」(64.2%)、「賺學費」(59%)，以及「增加社會經驗」(47.7%)、「有學貸壓力」(41.6%)。其他工讀理由，又依序有：「多交朋友，建立人脈」(20.5%)、「了解未來職場環境」(19.1%)、「純粹打發時間」(17.8%)，以及「想買名牌包或3C產品」(11.3%)、「被家人逼迫」(9.2%)。

而對於寒假打工的考量，調查顯示，前五大考量分別是：「薪水」(71.4%)、「離家近」(60.3%)、「人身安全」(51.3%)，以及「工作沒壓力」(37.6%)、「錄取率高」(34.9%)。其餘選擇工讀的考量則包含，「對未來工作有幫助」(30.3%)、「有加班費」(28.9%)、「有提供三餐」(25.6%)，以及「有同學做伴」(18.4%)、「有無試用期」(17.1%)。

楊宗斌認為，大學生計畫寒假打工，仍是「經濟考量」優先於「職涯考量」；加上過去兩年飽受疫情衝擊，學生們的父母或長輩，可能苦無調薪或跳槽機會，甚至放無薪假、遭裁員波及，導致大學生被迫提早獨立，需要利用課餘時間打工來分擔家計，或者自行負擔生活開銷；特別是私立院校的學生們，學費、學貸壓力更大，因此工讀意願更高。

楊宗斌也建議大學生，眼光要放遠一點，可以找與科系相關的工讀缺，讓這份經歷替未來的履歷加分；還有像是YouTuber、小編這類工作，吸引越來越多學生投入，倘若在畢業之前，就能培養好社群經營能力，確實有助於求職，畢竟也有越來越多企業投入「數位轉型」行列，想急徵新血加入。

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