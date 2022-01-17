直播／桃園西堤群聚續增！確診足跡燒向台北 陳時中說明
桃園疫情持續延燒，桃園市教育局昨（16）深夜公布再增3所學校、安親班今起停課14天，桃園市長鄭文燦今早雖未公布新增的確診病例數目，但透露西堤群聚確實仍有擴大，本土疫情詳細情況，指揮中心將在記者會上進一步說明。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 14:00:00
桃園市教育局昨公布中壢區的內壢國小、安親班佳音英語元生分校及美奇幼兒園，今起停課14天，桃園累計已有10所學校停課14天。而台北天母家樂褔、士林科教館及兒童新樂園也都傳出有確診者足跡，北市衛生局今日也公布有確診者於1日至15日中午及凌晨搭車往返台北車站與捷運明德站，曾有重疊足跡的民眾須自我健康檢測。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
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