北市系統民眾登記完卻沒預約到？蔡炳坤：多數是個資填錯
台北市政府上周五（14）開放北市疫苗預約系統，供民眾預約本週疫苗施打，一共提供了20萬劑疫苗的預約量。不過就有民眾抱怨，在透過北市的系統預約後，系統顯示預約完成，不過今（17）日要前往預約時，則被通知沒有預約成功。對此台北市副市長蔡炳坤說明，表示北市的預約系統採取事後檢核，很多民眾是因為個資輸入錯誤而被刪去，但若有民眾遇到困難，可以向北市府反應，並視情況進行個案處理。
記者丁上程／台北報導
2022-01-17 11:31:45｜2022-01-17 11:54:59
針對部分民眾向市府反應，登入北市疫苗預約系統顯示成功後，後續並未收到通知簡訊，結果到現場施打疫苗時，被通知沒有預約成功，蔡炳坤表示，自己昨日就有接到兩位民眾向他反應，並表示是否是預約出了狀況？他也隨即請同仁去了解，發現可能是民眾在系統上填寫資料時，個資等相關資訊填寫錯誤。
蔡炳坤表示，台北市的預約系統採事後檢核的方式進行，預約結束後北市還要去跟中央NIIS系統去做一些檢核，但在檢核過程中當然會有一些不符合規定的，「最大宗是時間未到，因為現在最少還是要84天，比較大宗的是時間未到。」蔡炳坤說，第二多的則是在預約的時候，輸入的個人資料有誤差。
蔡炳坤也舉例說明，很多是在出生年月日的部分填寫錯誤。「生日有時候是民國、有時候是西元，所以民眾在輸入的時候的確可能產生錯誤，就會被系統刪去。」蔡炳坤說，任何一個預約系統都會有一些需要再進步的地方，如果民眾有遇到困難，或者有相關的特殊需求，都可以跟北市府進行聯絡，並視情況進行個案處理。
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