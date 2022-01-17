東加火山又釀災！斐濟發酸雨警報 二氧化硫濃度急速上升
南太平洋島國東加王國的「洪加東加—洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）海底火山，因於14、15日與17日清晨接連噴發，造成環太平洋沿岸國家多處出現海嘯警報，東加王國更是首當其衝。此外，因火山噴發釋出大量有毒氣體，溶進海水後導致大平洋的二氧化硫濃度急速上升，斐濟政府為此也發出警訊，指出當地有可能會形成酸雨和霧霾造成危害。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-17 14:27:46
東加火山造成環太平洋許多國家緊急向國民發出海嘯警報，部分國家沿岸更傳出海水倒灌進入民宅、街道的災情，遠在南美洲的秘魯也受其影響，兩名婦女搭乘的卡車被巨浪捲走因此喪命；而火山爆發帶來的影響不僅於此，由於「洪加東加—洪加哈派」是在海底爆發，沒有滾燙岩漿噴出，卻同樣釋放大量有毒氣體，導致太平洋的二氧化硫濃度飆升。
斐濟環境署今（17）日發出警告，指出受太平洋水氣影響，斐濟當地極有可能會降下酸雨，呼籲居民緊閉戶外水箱，也提醒民眾盡量留在家中避免外出。紐西蘭國家水資源和大氣研究機構（National Institute of Water and Atmospheric Research）亦觀測到，太平洋的二氧化硫濃度明顯上升，顯然是受到東加火山爆發所影響。
二氧化硫呈現酸性，溶於水中可造成酸雨，也是人類工業污染的主要廢棄物之一。大自然中也會有排出的情況，源頭是多半來自火山爆發。當二氧化硫溶進水中形成酸雨，恐怕會對民眾生活造成威脅，例如水源汙染、損傷作物、侵蝕建築物與對人體健康產生影響。
此外，東加火山活動仍尚未穩定，今早才再次發生海底爆發，氣象局警告在沿岸活動的居民要小心外，紐西蘭奧克蘭大學教授沙恩·克羅寧也認為這些大量含有氣體的岩漿從火山口噴發，導致衝擊波穿越數千公里，附近的斐濟除了受海嘯、酸雨威脅外，恐怕還得持續忍受數周甚至數年的噴發活躍期。