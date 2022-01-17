電子業防疫升級！台積電啟動分組營運、取消北部廠區尾牙
國內本土疫情再起，不僅金融業防疫升級，電子業相關防疫措施也升級，其中晶圓代工廠台積電今（17）日起啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流，避免跨區移動，並取消北部廠區尾牙，而代工大廠廣達恢復三級警戒期間控管措施，英業達桃園廠區亦開始分流上班，仁寶上周末亦已啟動人流管制，世界先進同樣執行分組分流辦公，禁止人員跨廠區移動。
記者顏真真/台北報導
2022-01-17 15:14:01｜2022-01-17 15:54:00
台積電指出，因應疫情升溫，以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，自今日起啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流。台積電持續密切注意疫情發展並滾動式更新。至於啟動分組營運模式，全公司除特殊情況外，全面暫停來賓、訪客入廠，員工及持有長期工作證廠商人員應避免跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進。
此外，台積電表示，避免面對面會議，如無法排除時，僅由必要人員出席參與且保持1公尺社交距離，會議召集人必須保留與會人員相關資料，包含會議時間、與會人員名單，並紀錄人員相關位置。同時，除法規項目外，暫停同仁國內洽公、出差，並維持暫停海外公務出差，特殊情況須經例外核准。取消跨區的差旅區間車，環廠區間車及上下班交通車座位亦採分組分流模式。
不僅如此，台積電強調，教育訓練課程也優先採取網路教學，並關閉台積運動館、球場及健身房等相關設施，暫停舉辦公司性聚會活動並取消北部廠區尾牙、暫停舉辦慈善基金會、文教基金會、福委會及創新館活動。
世界先進今日也調整公司現行防疫政策，內容包含執行分組分流辦公，禁止人員跨廠區移動，並暫停來賓及一般訪客進入公司，特殊情形需經防疫委員會核准，而非例行性及必要性的活動則視性質取消或延後舉行。
廣達亦自今日開始恢復三級警戒期間控管，禁止跨區移動，所有餐廳和公共區域關閉，員工加強自主健康管理，分樓層、分區發放午餐便當在個人座位用餐，並持續採取彈性工時進行上下班分流，也取消大型尾牙聚餐，而原本規劃各部門自行舉辦聚餐，因疫情升溫，可能改為其他方式辦理。