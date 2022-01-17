桃機人員防護衣穿脫不符規定？陳時中：未要求重複使用
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增17本土個案，其中14人與西堤群聚案相關，西堤傳播鏈成為目前社區疫情最大熱點。回顧桃園這波社區疫情，最早是來自桃園機場的相關人員，不過目前桃機疫情已經在收斂。但外界有聲音質疑桃機工作人員穿脫防護衣未符合規定，對此，指揮官陳時中表示，並未要求工作人員重複穿脫防護衣。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 15:12:56｜2022-01-17 15:18:32
陳時中說明桃機落地即採檢以及輕症者分流的狀況，15～17日的3天共有28人直接送到劍潭安心檢疫所，約佔所有確診者的44％。自18號起會進一步放寬分流條件，現場人員評估無急性身體狀況者，均優先收治於集中檢疫所。
而立委賴香伶爆料桃機防疫人員每天必須穿脫隔離衣多次，且脫下後只能把隔離衣放在夾鏈袋中，還有人在公共區域看到員工穿脫隔離衣，懷疑如此並不符合防疫規定。
陳時中在記者會上被問到相關問題時，則表示指揮中心並未要求防疫人員重複穿脫防護衣，防護衣等防疫物資目前應該數量是足夠，相關情況還要進一步了解。另外陳時中也提到，防護衣穿脫需要訓練，有聽說桃機現場人員正在實施訓練，不曉得所謂被看到穿脫防護衣的狀況，是否因為正處於訓練的過程中。（編輯：倪浩軒）
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