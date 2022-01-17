「過敏三兄弟」全中！異位性皮膚炎中重度兒童吐心聲：當人好辛苦　

我是廣告 請繼續往下閱讀
姚宗杰醫師舉例，門診曾收治一位張小弟弟，身上陸續發生「過敏三兄弟」──異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、氣喘。因為皮膚搔癢和病灶影響外觀，從小就面對巨大心理壓力，甚至在幼稚園時期就對爸媽說「當人好辛苦」，讓家長與醫師難過不捨。
異位性皮膚炎恐致「體無完膚」 兒童及青少年好發部位不同
姚宗杰醫師說明，異位性皮膚炎急性期症狀以紅疹為主，嚴重時會出現「流湯」滲液。進入慢性期後會開始苔癬化，以及左右對稱的典型狀況。症狀也因年齡有所差異，一歲嬰幼兒大多是臉部、額頭最先發生，再慢慢擴散到頸部、軀幹、四肢身側。在尿布以外的範圍都可能出現。
如果是大小孩或進入青少年的異位性皮膚炎，症狀則以頸部、四肢軀幹為主，最常見於手肘內凹、膝蓋後側等部位。姚宗杰醫師指出，診斷異位性皮膚炎的標準之一為「慢性」，在嬰幼兒是指2個月以上，一歲以上則是只超過半年，這表示，病人在確診前可能已遭受半年以上的折磨。
兒童異位性皮膚炎如何治療？ 12歲以下不建議照光
「在以前，治療只有三招，基礎治療、局部治療、全身系統性治療，大概有一半的小朋友可以改善。」姚宗杰醫師表示，輕度兒童患者只要作好基礎治療與保濕，症狀有機會逐慢緩解。局部治療過去多以類固醇藥膏為主，要擔心長期塗抹會造成皮膚萎縮。
不過，仍有1/3至一半的兒童患者，不得不進展到全身性的系統治療，在過去主要以照光治療、口服類固醇、口服免疫抑制劑為主。姚宗杰醫師指出，照光治療在成年患者效果不錯，但兒童正處發育期，照光可能引起變黑、曬傷、老化、增加皮膚癌機率等風險，且需一年以上才有明顯效果。目前並不建議12歲以下的小朋友接受照光治療。
姚宗杰醫師表示，口服類固醇的治療效果好，但長期使用會出現月亮臉、水牛肩、影響免疫力，增加感染風險、腸胃道出血、血栓、糖尿病、高血壓等副作用。因此只能低劑量短期使用，不建議超過一個禮拜，或可能改為口服免疫抑制劑。
然而，口服免疫抑制劑是「非選擇性」的壓制免疫系統，姚宗杰醫師指出，體內好的免疫、壞的免疫都會受藥物影響，還會抑制骨髓造血功能，造成白血球低下、貧血、血小板低下、糖尿病、高血壓、多毛症等風險。
姚宗杰醫師也說，異位性皮膚炎的兒童如果服用免疫抑制劑，必須定期檢測肝腎功能與血液檢查，造成病人要配合治療相對困難。
十年來兩大治療進展 生物製劑阻斷發炎最有感
「這十年來，兒童異位性皮膚炎治療的兩大進展，第一是局部治療，有非類固醇的局部免疫抑制藥膏。第二是全身性治療，有免疫標靶藥物可用，也就是針對異位性皮膚炎的生物製劑。」
姚宗杰醫師說明，生物製劑是一種「精準醫療」，鎖定異位性皮膚炎發炎相關的傳遞因子，如介白質4、介白質13，阻斷引發發炎的反應路徑，進一步調節免疫反應，達到控制病情效果，迅速改善病人的癢感症狀。
「從現階段研究數據來看，8成兒童病人打了生物製劑能改善症狀，而且沒有抗藥性，也不影響肝腎功能，對中重度異位性皮膚炎孩子來說，風險效益比值是很高的。」
姚宗杰醫師也強調，《2021台灣兒童異位性皮膚炎臨床診療指引》已將生物製劑納入指引，作為6歲以上的中重度異位性皮膚炎的全身治療之一。
兒童異膚症治療首重風險效益 切勿聽信偏方恐致惡化
姚宗杰醫師表示，兒童異位性皮膚炎根據病情嚴重程度而採取「階梯式治療」，無論是輕、中、重度或極重度，都應作好基礎保濕並避免過敏源刺激物。輕中度患者以局部治療為基礎。中重度以上的孩子，在考量風險與效益之下，生物製劑的標靶治療會是第一線的選擇。
姚宗杰醫師提醒，外界多認為異位性皮膚炎只是皮膚問題，其實對兒童患者的心理壓力、睡眠品質、專注力都有巨大影響。呼籲家長有任何疑慮，應及早至兒童過敏氣喘風濕科就診，尋求正確的醫療協助，避免誤用偏方延誤治療，甚至加重異位性皮膚炎的病情惡化。
延伸閱讀
桃機鎖定「Ct值、發病日」最早者 好消息！陳時中：8人的家庭接觸者全數陰性
確診清潔員有人「趴趴走巡迴支援」 陳時中認了更複雜：恐非交通車群聚