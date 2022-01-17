喝酒可以助眠嗎？ 酒精配安眠藥會怎樣？ 醫曝真相：恐傷大腦肝臟引4種「後遺症」

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周緯柏醫師表示，睡前喝酒在一開始時，確實會讓人產生好入睡的感覺。但連續數天後，會發現睡眠品質下降。臨床研究顯示，酒精成癮者有50-70%有程度不一的睡眠問題。整體而言，長期酒精成癮者會產生以下狀況：
1. 作夢變得頻繁。
2. 淺眠。
3. 入睡時變得困難。
4. 容易早醒。
周緯柏醫師說明，長期飲酒不僅使睡眠品質低下，對精神病患者的情緒也可能產生負面影響。臨床上的憂鬱症、躁鬱症患者在飲酒後，症狀往往會變不穩定；若合併「酒精成癮」問題，恐使病情變得複雜、難以康復。因此，周緯柏醫師建議，有相關心理疾病發作時，應針對情緒問題加以治療，避免濫用酒精導致成癮問題，並適時接受戒酒治療。
安眠藥加酒精更好睡？ 恐使肝臟代謝困難、大腦受損
有嚴重睡眠問題的族群，可能會出現飲酒合併服用安眠藥的不當用藥行為。周緯柏醫師指出，酒精與安眠藥物都是經由肝臟代謝，兩者同時服用會增加肝臟負擔、代謝變慢，而安眠藥物與酒精都具有大腦功能抑制作用，二者效果加乘之下，宿醉、加重藥物效果引起頭暈眩、全身無力等狀況，醫師提醒，安眠藥與酒精不可同時或交替服用，以免對腦部產生損害。
周緯柏醫師說明，與以往的安眠藥物相比，目前的安眠藥物嚴重副作用已大幅減少，惟服用安眠藥應按照醫師處方在需要時服用，務必避免自行用藥導致「愈吃愈重」甚至其他危險。患者應與醫師討論用藥方式，於需要時用藥幫助睡眠，其餘時間則減少藥物用量，減少成癮風險。
失眠是因「壞習慣」造成？ 吃保健食品有助眠效果嗎？
周緯柏醫師認為，失眠問題的源頭通常有跡可循，如睡眠環境嘈雜、睡眠空間溫度過冷過熱、乾溼極端所導致。此外，睡前喝咖啡、茶飲或可樂等含有咖啡因的飲料、提神飲料等皆可能導致失眠情況加劇，在睡前應避免使用。睡前用電子產品追劇、打電動，大量藍光會使大腦接受過多刺激，也會引致失眠問題。應養成良好的睡眠習慣和規律生理時鐘，才能幫助睡眠品質
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