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台灣美食行銷國外！台南美食展在馬來西亞

▲副市長趙卿惠(右)表示，台南從2019年開始，就和檳城開啟文化交流。（圖／台南市觀光旅遊局）
▲副市長趙卿惠(右)表示，台南從2019年開始，就和檳城開啟文化交流。（圖／台南市觀光旅遊局）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-17 18:04:00

《四方報》報導，台南市身為台灣的美食之都，擁有許多令人讚不絕口的特色美食。台南市政府觀光旅遊局為對國際行銷台南，在近期前進馬來西亞檳城喬治市具有歷史和殖民風情的MONA PLUS選物店作為活動場地，從1月15日至2月15日展開為期1個月的《雙城知味－尋味台南展》，期盼在農曆新年期間搶攻馬來西亞的華人市場。 

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副市長趙卿惠表示，台南從2019年開始，就和檳城開啟文化交流，今年再次開辦雙城之味美食展，就是希望把台南的好物和美食都介紹給檳城的民眾，雖然疫情期間，雙方沒辦法實地交流，但是台南精選了15家廠商，絕對能挑動檳城人的視覺及味覺，未來也期待台南和檳城兩座百年老城能有更多的文化交流。

本次精選跨越美食、文創、藝術和休閒農業領域共計15家業者「台南好物」前進檳城，有Doga香酥脆椒、赤崁糖椪餅、良食草堂的黑芝麻糕、啵蒡牛蒡脆餅、大鋤花間的咖啡果殼茶、走馬瀨農場的牧草關廟麵、下營鵝鄉園的籤詩福椒餅以及九品蓮香茶等特色美食外，還有準備一系列吸睛的台南意象文創商品，有把數十樣台灣小吃全數集合的台灣小吃行李箱、台南特色的茄芷袋、烏魚子襪子及虱目魚包等，航空快遞到檳城會場，要帶給大馬民眾數不盡的台灣好創意，期待再次點燃檳城民眾對台南的熱情期待。

觀旅局局長郭貞慧表示，台南景色多樣，無論春夏秋冬、日夜、自然人文，來訪一次絕對是不夠的，為掌握商機搶先布局2022年疫後旅遊市場，此次活動邀請到最了解星馬料理的台灣美食作家陳靜宜老師、來自馬來西亞號稱香料女王的陳愛玲老師、以及臉書擁有50萬追蹤者食在好玩Jazz Tan夫妻等聯手合作，採用異地策畫、在地展出模式，除了在檳城現場將有專人介紹展品，每日還有台南旅遊FB粉絲團按讚、互動遊戲、贈獎活動等活動，要讓台馬觀光交流熱度持續增溫。

台南之前在2019年和馬來西亞檳城舉辦首次「雙城之味」交流活動，由兩地主廚藉由食材與料理交流，讓美食作為台南和檳城兩座城市快速且自然的接觸方式。今年，以『雙城「知」味-尋味台南展』為活動主題，代表台南與檳城除了成為知心好友，也互相傳達令人滿足的知心好味道。


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