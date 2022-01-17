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這名患者4年前就曾發現數顆1至2公分的肝腫瘤，確診為第一期肝癌，當時經射頻消融術及肝動脈化學栓塞治療後成效顯著，但近來又發現肝臟深處有一顆2公分的肝癌復發。臺中醫院肝膽腸胃科許漢廷醫師指出，考量患者有肝硬化病史且併發血小板低下症，若手術切除出血風險高，腫瘤位置也難呈現於超音波或電腦斷層，使射頻消融術也難以操作，幸好經虛擬導航定位超音波系統輔助，提升射頻消融術完整性，順利解決肝腫瘤。
虛擬導航定位超音波系統 克服傳統消融術限制
許漢廷醫師說明，射頻消融術主要是透過超音波或電腦斷層導引，將消融針穿過皮膚插入腫瘤內進行燒灼，藉以殺死癌細胞，但當無法藉由影像導引時，就無法執行消融手術，為克服傳統消融術的限制，院內引進「虛擬導航定位超音波系統」，將電腦斷層或磁振造影中的腫瘤位置準確輸入超音波機器中，再藉由超音波探頭上的感應器，清楚將磁振造影顯示的腫瘤位置對應到超音波畫面，導引消融針插入腫瘤來完成消融。
發現大型肝癌別放棄治療 新型超音波系統可望救一命
虛擬導航定位超音波系統結合射頻消融術，大幅提升治療的成功率，也提供開刀風險較高的肝癌患者另一個新選擇；許漢廷醫師呼籲，因此若為困難定位的肝癌，甚至是較大型的肝癌患者應積極治療，藉由虛擬導航定位超音波系統輔助，有助於提升射頻消融術治療率。
資料來源：健康醫療網 嚴重肝硬化手術困難度高 虛擬導航定位超音波助準確治療
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